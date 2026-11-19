گروه استان‌ها - امام جمعه بیجار با اشاره به نقش مردم دیار گروس در دفاع از کشور گفت: ۴۵۶ شهید شهرستان بیجار، نماد فداکاری و انتخاب‌های بزرگی هستند که عزت و اقتدار امروز ایران را رقم زده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اجلاسیه ۴۵۶ شهید شهرستان بیجار در چارچوب برنامه‌های دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، صبح پنجشنبه با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در سالن ۲ هزار نفری بیجار برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین «علی خورشیدی» ، امام جمعه بیجار، در این مراسم با اشاره به نقش تاریخی مردم دیار گروس در دفاع از کشور اظهار کرد: فرزندان این منطقه در دفاع از مرزها، مقابله با ناامنی و تروریسم، دفاع مقدس هشت‌ساله و همچنین حوادث و جنگ‌های اخیر، در عرصه‌های نظامی، انتظامی، پشتیبانی و مقاومت نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی افزود: دفاع از کشور تنها یک اتفاق نظامی یا خاطره‌ای مربوط به گذشته نیست، بلکه دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که باید به‌عنوان میراثی بزرگ و ماندگار برای نسل‌های آینده حفظ شود.

امام جمعه بیجار با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف بیان کرد: مرحبا به این مردم وفادار که همواره در میدان حضور دارند و میدان را خالی نمی‌کنند؛ مردمی که بیش از ۲۶۰ شب در اجتماعات شبانه حضور داشته و وفاداری خود به نظام و انقلاب را نشان داده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین خورشیدی در ادامه با اشاره به جایگاه ۴۵۶ شهید شهرستان بیجار گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از ۴۵۶ شهید سخن بگوییم؛ ۴۵۶ انسان، ۴۵۶ مکتب و ۴۵۶ انتخاب بزرگ که به ما یادآوری می‌کنند عزت امروزمان میراث ماندگار ایثار و فداکاری کسانی است که جان خود را در راه دفاع از آرمان‌ها تقدیم کردند.

وی بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و افزود: مادرانی که داغ فرزند را با عزت و صبر تحمل کردند، پدرانی که با وجود سنگینی مصیبت، ایمانشان نشکست، همسرانی که یاد و خاطره شهیدان را زنده نگه داشته‌اند و فرزندانی که میراث‌دار نام و راه شهدا هستند، شایسته بالاترین احترام و تکریم‌اند.

امام جمعه بیجار خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا تنها صاحبان نام و خاطره شهید نیستند، بلکه صاحبان سرمایه‌ای بزرگ در عرصه‌های معنوی، اجتماعی و تاریخی هستند که هیچ‌گاه از حافظه این ملت پاک نخواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین خورشیدی همچنین با یادآوری نام شهدای شاخص دیار گروس از جمله شهیدان امان‌اللهی، حسینی‌مطلق و قربانخانی اظهار کرد: باید به پدران و مادرانی درود فرستاد که چنین فرزندانی را در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب، قرآن و اهل‌بیت(ع) تربیت کردند.

وی با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده گفت: باید با برنامه‌های فرهنگی و برگزاری یادواره‌ها، نسل جوان را با سیره و آرمان‌های شهدا آشنا کنیم و اجازه ندهیم ارزش‌های برخاسته از ایثار و فداکاری آنان به فراموشی سپرده شود.

امام جمعه بیجار در پایان، برگزاری این اجلاسیه را فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های آنان دانست و از فرمانداری، ناحیه مقاومت بسیج سپاه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئولان اجرایی و فرهنگی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم قدردانی کرد.