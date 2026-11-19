گروه استان‌ها - همزمان با برگزاری اجلاسیه شهدای شهرستان بیجار در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، مردم این شهرستان بر تداوم راه شهدا، حفظ آرمان‌های انقلاب و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، همزمان با برگزاری اجلاسیه شهدای شهرستان بیجار در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید والامقام استان کردستان، خبرنگار تابناک به میان مردم این شهرستان رفت تا از نگاه آنان درباره پیام شهدا برای نسل جوان و اهمیت تداوم فرهنگ ایثار و شهادت بشنود.

شهرستان بیجار، دیار ایثار و مقاومت، امروز میزبان اجلاسیه‌ای است که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های والای آنان برگزار شد‌.





در این گزارش ویدئویی، یکی از دختران نوجوان با تأکید بر ادامه مسیر شهدا گفت: راه شهیدانمان را ادامه می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم خون رهبرمان پایمال شود.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نیز انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان را مهم‌ترین پیام این اجلاسیه دانست.

یک نوجوان پسر هم با بیان اینکه تا آخرین قطره خون پای کشور و خاکمان می‌مانیم، بر وفاداری نسل جوان به میهن تأکید کرد.

یکی دیگر از حاضران نیز با تأکید بر تداوم مسیر شهدا گفت: پیام روشن این مراسم آن است که راه شهدا همچنان ادامه دارد.

این اظهارات نشان می‌دهد که از نگاه مردم بیجار، زنده نگه داشتن یاد شهدا تنها به برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، بلکه تداوم راه آنان، حفظ ارزش‌ها و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده، رسالتی همیشگی است