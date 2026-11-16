شتاب توسعه دیواندره با مشارکت مردم

گروه استان‌ها ـ فرماندار دیواندره با تشریح اقدامات عمرانی و زیرساختی شهرستان گفت: در یک سال و نیم گذشته، ۳۸ روستا آسفالت شده و ۱۷ مدرسه با مشارکت خیران احداث شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «ناصح محمدخانی» فرماندار شهرستان دیواندره در جلسه شورای اداری شهرستان دیواندره با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان و علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، اظهار کرد: همدلی مدیران، پیگیری مسئولان و مشارکت مردم نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان داشته است.

وی با اشاره به حضور مستمر مسئولان استانی در دیواندره افزود: حضور نماینده ولی‌فقیه در استان برای سی‌امین بار و همچنین حضورهای متعدد معاون سیاسی استاندار در شهرستان، زمینه پیگیری بهتر مسائل و مشکلات مردم را فراهم کرده است.

فرماندار دیواندره با اشاره به اقدامات فرهنگی شهرستان گفت: دیواندره در حوزه اقامه نماز رتبه نخست استان را کسب کرده و در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

محمدخانی در ادامه به توسعه فضاهای آموزشی اشاره کرد و گفت: ۱۷ مدرسه با مشارکت خیران و اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در شهرستان احداث شده است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: در این بخش، ۵۰۰ قطعه زمین برای حدود ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار پیش‌بینی شده است.

فرماندار دیواندره درباره پروژه‌های راه‌سازی نیز اظهار کرد: با برگزاری جلسات و تعامل با مالکان و کشاورزان، موانع اجرای برخی قطعات کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب برطرف شده و پیشرفت پروژه‌ها شتاب گرفته است؛ به‌طوری‌که پیشرفت یکی از قطعات این مسیر از ۱۹ درصد به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

محمدخانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران روستایی تصریح کرد: در حالی که طی ۴۷ سال گذشته ۴۱ روستای شهرستان از آسفالت معابر برخوردار شده بودند، در یک سال و نیم اخیر عملیات آسفالت در ۳۸ روستا اجرا شده است.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم نظارت بر پروژه‌ها، اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم در کنار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، از عوامل اصلی تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود زیرساخت‌های شهرستان دیواندره است.