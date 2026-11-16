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نماینده ولی فقیه در استان کردستان تأکید کرد؛

دانشجویان شهید سه ویژگی برجسته داشتند؛ علم‌آموزی، تعهد و خودسازی

گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ویژگی‌های برجسته شهدای دانشجو گفت: دانشجویان شهید در کنار علم‌آموزی، به مکتب و کشور خود متعهد بودند و با خودسازی و تهذیب نفس، مسیر ایمان و معنویت را دنبال می‌کردند.

کد خبر: 4202258تاریخ انتشار: 27 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در مراسم چهارمین سالگرد شهادت دانشجوی شهید غلامرضا بامدی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، با اشاره به ویژگی‌های برجسته شهدای دانشجو اظهار کرد: این شهدا سه ویژگی مهم داشتند که می‌تواند الگویی برای دانشجویان امروز باشد.

وی نخستین ویژگی شهدای دانشجو را اهل علم و درس بودن دانست و افزود: دانشجویان باید در کنار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، مسیر علم‌آموزی و پیشرفت علمی را با جدیت دنبال کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، تعهد به مکتب و کشور را دومین ویژگی شهدای دانشجو عنوان کرد و گفت: شهدا با وجود برخورداری از فرصت‌های تحصیل و زندگی در خارج از کشور، هنگام نیاز وطن، برای دفاع از میهن و آرمان‌های خود بازگشتند و از جانشان گذشتند.

پورذهبی سومین ویژگی این شهدا را خودسازی و تهذیب نفس برشمرد و تصریح کرد: شهیدان انسان‌هایی مؤمن و متدین بودند که تلاش علمی، فعالیت‌های اجتماعی و حضور در میدان دفاع از کشور را در مسیر معنویت و اخلاق قرار داده بودند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این سه ویژگی ارزشمند، یعنی علم‌آموزی، تعهد و خودسازی، در میان دانشجویان و نسل جوان جامعه بیش از پیش تقویت شود.

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برچسب ها

دانشگاه آزاد اسلامینماینده ولی فقیهسنندجشهدای دانشجو

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