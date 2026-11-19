موافقت با ۵۶ طرح زیربنایی در کردستان؛ ۴ طرح به بررسی میدانی موکول شد
گروه استانها - سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی و شفافیت در تصمیمگیریهای عمرانی، از موافقت با ۵۶ طرح از مجموع ۶۰ طرح مطرحشده در کارگروه امور زیربنایی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «امیر قادری» سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان که در سنندج برگزار شد، بر ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی طرحهای پیشنهادی پیش از طرح در این کارگروه تأکید کرد و اظهار داشت: طرحها باید ابتدا در کمیتههای کارشناسی و فنی بهصورت دقیق بررسی شوند و در صورت نیاز، بازدید میدانی و راستیآزمایی نیز برای اطمینان از صحت اطلاعات انجام گیرد.
وی شفافیت در فرآیند بررسی طرحهای زیربنایی را ضروری دانست و افزود: دستگاههای متولی باید دلایل موافقت یا مخالفت با طرحها و همچنین پاسخ استعلامها را بهصورت دقیق، مستند و بر اساس ضوابط و مقررات اعلام کنند.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان در ادامه، نبود نظام یکپارچه برای صدور پروانه ساختمانی را از چالشهای مهم کشور و استان عنوان کرد و گفت: با ایجاد ارتباط و هماهنگی منسجم میان دستگاههای ذیربط و اقدام هر دستگاه در چارچوب وظایف قانونی و ضوابط مربوطه، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.
در این جلسه، ۶۰ طرح در حوزههای کشاورزی، صنعتی، گردشگری، شهرسازی و حملونقل مطرح و بررسی شد که با ۵۶ طرح موافقت شد و چهار طرح دیگر نیز برای انجام بازدید میدانی و اخذ استعلام مجدد، از دستور کار جلسه خارج شد.
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