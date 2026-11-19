به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «امیر قادری» سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان که در سنندج برگزار شد، بر ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی طرح‌های پیشنهادی پیش از طرح در این کارگروه تأکید کرد و اظهار داشت: طرح‌ها باید ابتدا در کمیته‌های کارشناسی و فنی به‌صورت دقیق بررسی شوند و در صورت نیاز، بازدید میدانی و راستی‌آزمایی نیز برای اطمینان از صحت اطلاعات انجام گیرد.

وی شفافیت در فرآیند بررسی طرح‌های زیربنایی را ضروری دانست و افزود: دستگاه‌های متولی باید دلایل موافقت یا مخالفت با طرح‌ها و همچنین پاسخ استعلام‌ها را به‌صورت دقیق، مستند و بر اساس ضوابط و مقررات اعلام کنند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان در ادامه، نبود نظام یکپارچه برای صدور پروانه ساختمانی را از چالش‌های مهم کشور و استان عنوان کرد و گفت: با ایجاد ارتباط و هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های ذی‌ربط و اقدام هر دستگاه در چارچوب وظایف قانونی و ضوابط مربوطه، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.

در این جلسه، ۶۰ طرح در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری، شهرسازی و حمل‌ونقل مطرح و بررسی شد که با ۵۶ طرح موافقت شد و چهار طرح دیگر نیز برای انجام بازدید میدانی و اخذ استعلام مجدد، از دستور کار جلسه خارج شد.