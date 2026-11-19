گروه استان‌ها - نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از حضور میدانی معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در روستاهای منطقه، این سفر را فرصتی برای پیگیری مستقیم مطالبات و مشکلات روستاییان عنوان کرد.

«امید کریمیان»، نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به سفر معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به این دو شهرستان اظهار کرد: سفر دکتر قربانی از جذاب‌ترین و پربارترین سفرهای مقامات کشوری بود که در طول دوران خدمت خود تجربه کرده‌ام و از روند و نتایج آن رضایت دارم.

وی افزود: آقای قربانی به دلیل سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی و آشنایی با فضای مطالبات نمایندگان، درک خوبی از مشکلات و خواسته‌های مردم و مناطق روستایی دارد.

کریمیان با اشاره به حضور میدانی معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در روستاهای منطقه تصریح کرد: ایشان پا به پای ما در روستاهای مختلف حضور پیدا کردند، مشکلات را از نزدیک مشاهده کردند و بدون خستگی در کنار مسئولان محلی، مطالبات و دغدغه‌های مردم را مورد بررسی قرار دادند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این سفر فرصتی ارزشمند برای طرح مستقیم مشکلات روستاها و پیگیری مطالبات مردم بود و امیدواریم نتایج و تصمیمات اتخاذشده در راستای توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت از مناطق روستایی به مرحله اجرا برسد.