گروه استان‌ها - دوره آموزشی آشنایی و مهارت‌آموزی پنل‌های خورشیدی با هدف توانمندسازی، مهارت‌افزایی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار برای ۲۰ نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان سروآباد برگزار شد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، دوره آموزشی آشنایی و مهارت‌آموزی در زمینه پنل‌های خورشیدی، به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سروآباد و با همکاری واحد جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در این دوره، ۲۰ نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با مباحث مرتبط با پنل‌های خورشیدی و ظرفیت‌های این فناوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر آشنا شدند.

این برنامه آموزشی با هدف توانمندسازی مددجویان، ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و فراهم‌کردن زمینه ورود آنان به بازار کار طراحی و اجرا شده است.

بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، علاوه بر کمک به توسعه اشتغال‌های نوین، می‌تواند زمینه ایجاد درآمد پایدار و تقویت خودکفایی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را فراهم کند.



