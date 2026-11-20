گروه استان‌ها - بر اساس آمارهای منتشرشده از شیوع آنفلوآنزا در کشور، کردستان با ثبت نرخ ابتلای ۳۲.۶ درصدی در جمعیت مورد بررسی، در جمع استان‌های دارای وضعیت قرمز قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که این استان پس از بوشهر، یکی از بالاترین نرخ‌های گزارش‌شده ابتلا را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شیوع آنفلوآنزا در کشور روند افزایشی به خود گرفته و بر اساس آمارهای منتشرشده، ۱۴ استان کشور در وضعیت قرمز این بیماری قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی و توجه به علائم بیماری را بیش از گذشته افزایش داده است.

بر اساس این آمار، استان بوشهر با نرخ ابتلای ۵۱ درصد در صدر استان‌های اعلام‌شده قرار دارد و پس از آن کردستان با ۳۲.۶ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۲۸.۳ درصد و کهگیلویه و بویراحمد با ۲۸.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

همچنین خوزستان با ۲۴.۲ درصد، لرستان با ۲۲.۵ درصد، کرمان با ۲۲.۲ درصد، خراسان جنوبی با ۲۰.۵ درصد، خراسان رضوی با ۱۸.۴ درصد، فارس با ۱۵.۸ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۵ درصد، خراسان شمالی با ۱۴.۵ درصد، همدان با ۱۳.۹ درصد و کرمانشاه با ۱۱.۳ درصد، دیگر استان‌های قرارگرفته در این فهرست هستند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد آستانه هشدار بالای آنفلوانزا در نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی، ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و هر ۱۴ استان اعلام‌شده از این میزان عبور کرده‌اند. این شاخص بر اساس نسبت نمونه‌های آزمایشگاهی مثبت است و لزوماً به معنای ابتلای همین درصد از کل جمعیت استان نیست.

وضعیت کردستان نگران‌کننده است؛ چراکه هم‌زمان با قرار گرفتن استان در رتبه دوم کشور از نظر درصد نمونه‌های مثبت، در هفته سوم آبان‌ماه بیش از ۹ هزار مراجعه به مراکز درمانی دولتی استان ثبت شده که حدود ۳۸۸ نفر از مراجعه‌کنندگان بستری شده‌اند.

بر اساس اظهارات معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، تاکنون مورد فوتی ناشی از آنفلوانزا در استان گزارش نشده است؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی بیماری در هفته‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

با توجه به شرایط موجود، رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، پرهیز از حضور در اجتماع هنگام داشتن علائم بیماری و توجه ویژه به سلامت کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای ضروری است.