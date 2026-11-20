مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیتالمقدس استان کردستان تأکید کرد؛
تبعیت از ولایت فقیه رمز ماندگاری و اقتدار بسیج است
گروه استانها - مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان در پیامی به مناسبت هفته بسیج، با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه، بسیج را مکتبی برای خودسازی، خدمت به مردم و جهاد تبیین عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام والمسلمین طه توکلی، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، پیامی خطاب به تمامی بسیجیان و مردم ولایتمدار استان صادر کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته بسیج، یادآور شکوهمندترین جلوههای ایثار، بصیرت و مردمیبودن انقلاب اسلامی است؛ هفتهای که به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب، «بسیج لشکر مخلص خداست» و امروز به برکت خون شهدا، به شجرهای طیبه و تنومند تبدیل شده که سایهاش امنیت و آرامش را برای این ملت به ارمغان آورده است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه شهدای بسیجی و مدافعان حرم، فرارسیدن هفته مبارک بسیج را به تمامی فرماندهان، مسئولان، پایگاهها و حوزههای مقاومت و تمامی بسیجیان غیور و ولایتمدار کردستان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیشک، رمز ماندگاری و اقتدار این نهاد انقلابی در طول چهار دهه گذشته، چیزی جز پیوند ناگسستنی با ولایت فقیه نبوده است. بسیجی واقعی کسی است که در همه عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی، تبعیت از ولی فقیه زمان را سرلوحه کار خود قرار داده و اوامر و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) را نصبالعین خویش میداند. همانگونه که در دوران دفاع مقدس، اطاعت از فرمان امام راحل (ره) حماسهها آفرید، امروز نیز در جنگ ترکیبی و نبرد شناختی دشمن، تنها راه عبور از فتنهها، تبعیت محض و بیچونوچرا از فرماندهی معظم کل قوا است.
بسیج امروز نه یک نیروی صرفاً نظامی، بلکه مکتبی برای خودسازی، خدمت به خلق و جهاد تبیین است. از سازندگی در مناطق محروم تا مقابله با جنگ نرم دشمن، همه و همه در پرتو حکمرانی ولایت معنا پیدا میکند. دشمنان نظام اسلامی باید بدانند که ملت ایران با الهام از فرهنگ بسیجی و با ولایتمداری، در برابر هیچ تهدیدی سر خم نخواهد کرد و همانطور که رهبر شهید معظم انقلاب فرمودند، «بسیج مظهر عزم و اراده ملی» است.
در پایان، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و امام راحل (ره) و رهبر شهیدمان، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی بسیجیان را در گام دوم انقلاب، تحت زعامت و هدایتهای حکیمانه ولی فقیه زمان حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، مسئلت مینمایم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
حجتالاسلام والمسلمین طه توکلی مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان
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