گروه استان‌ها - مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان در پیامی به مناسبت هفته بسیج، با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه، بسیج را مکتبی برای خودسازی، خدمت به مردم و جهاد تبیین عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین طه توکلی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، پیامی خطاب به تمامی بسیجیان و مردم ولایت‌مدار استان صادر کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:





بسم الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج، یادآور شکوهمندترین جلوه‌های ایثار، بصیرت و مردمی‌بودن انقلاب اسلامی است؛ هفته‌ای که به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب، «بسیج لشکر مخلص خداست» و امروز به برکت خون شهدا، به شجره‌ای طیبه و تنومند تبدیل شده که سایه‌اش امنیت و آرامش را برای این ملت به ارمغان آورده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای بسیجی و مدافعان حرم، فرارسیدن هفته مبارک بسیج را به تمامی فرماندهان، مسئولان، پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت و تمامی بسیجیان غیور و ولایت‌مدار کردستان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌شک، رمز ماندگاری و اقتدار این نهاد انقلابی در طول چهار دهه گذشته، چیزی جز پیوند ناگسستنی با ولایت فقیه نبوده است. بسیجی واقعی کسی است که در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی، تبعیت از ولی فقیه زمان را سرلوحه کار خود قرار داده و اوامر و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) را نصب‌العین خویش می‌داند. همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، اطاعت از فرمان امام راحل (ره) حماسه‌ها آفرید، امروز نیز در جنگ ترکیبی و نبرد شناختی دشمن، تنها راه عبور از فتنه‌ها، تبعیت محض و بی‌چون‌وچرا از فرماندهی معظم کل قوا است.

بسیج امروز نه یک نیروی صرفاً نظامی، بلکه مکتبی برای خودسازی، خدمت به خلق و جهاد تبیین است. از سازندگی در مناطق محروم تا مقابله با جنگ نرم دشمن، همه و همه در پرتو حکم‌رانی ولایت معنا پیدا می‌کند. دشمنان نظام اسلامی باید بدانند که ملت ایران با الهام از فرهنگ بسیجی و با ولایت‌مداری، در برابر هیچ تهدیدی سر خم نخواهد کرد و همان‌طور که رهبر شهید معظم انقلاب فرمودند، «بسیج مظهر عزم و اراده ملی» است.

در پایان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و امام راحل (ره) و رهبر شهیدمان، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی بسیجیان را در گام دوم انقلاب، تحت زعامت و هدایت‌های حکیمانه ولی فقیه زمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مسئلت می‌نمایم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

حجت‌الاسلام والمسلمین طه توکلی مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان