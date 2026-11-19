گروه استان‌ها - نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: دفاع مقدس هشت‌ساله تنها یک میدان نظامی نبود، بلکه دانشگاهی از ایثار و مقاومت بود که فرهنگ رشادت و جهاد را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشت.

«علیرضا زندیان»، نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه اجلاسیه شهدای این شهرستان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: دفاع مقدس هشت‌ساله در حقیقت یک دانشگاه بزرگ بود و تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شد.

وی افزود: شهدا با نثار خون پاک خود در مسیر دفاع از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و صیانت از ایران اسلامی ایستادگی کردند و با فداکاری و ایثار خود، پیروزی ملت ایران را در برابر استکبار جهانی رقم زدند.





نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد: این شهیدان با رشادت و جهاد خود، روحیه ایثار، مقاومت و مجاهدت را برای نسل جدید، نوجوانان و جوانان به یادگار گذاشتند.

زندیان خاطرنشان کرد: امروز نیز باید با تکیه بر همین روحیه جهادی و فرهنگ مقاومت، در برابر دشمنان ایران اسلامی ایستادگی کنیم و با حفظ وحدت و استقامت، مسیر عزت و سربلندی کشور را ادامه دهیم.