خانواده شهدا را فراموش نکنیم

گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت توجه و تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: توجه، تکریم، گره‌گشایی از مشکلات و صبر و سعه‌صدر، چهار اصل مهم در خدمت‌رسانی به این خانواده‌هاست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در جلسه شورای اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان بنیاد شهید، به‌ویژه نیروهای فعال در شهرستان‌ها، خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را مسئولیتی مقدس و ارزشمند دانست.

وی با اشاره به اهمیت خوش‌رویی و برخورد محبت‌آمیز با مردم، اظهار کرد: مردم دوست دارند مورد توجه قرار بگیرند و احساس کنند فراموش نشده‌اند؛ گاهی یک تماس تلفنی، احوال‌پرسی و پیگیری ساده می‌تواند در ایجاد آرامش و رضایت خانواده‌ها تأثیرگذار باشد.

چهار اصل مهم در خدمت به خانواده شهدا

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تشریح چهار اصل اساسی در تکریم خانواده‌های شهدا گفت: نخستین اصل، توجه است؛ مسئولان باید مراقب باشند خانواده‌های شهدا و ایثارگران در پیگیری امور و ارتباط با دستگاه‌ها احساس فراموش‌شدگی نکنند.

پورذهبی، تکریم را دومین اصل برشمرد و افزود: دیدار با خانواده شهدا نباید صرفاً یک برنامه اداری و تشریفاتی باشد، بلکه باید با محبت، دلسوزی، احوال‌پرسی و توجه واقعی همراه شود.

وی سومین اصل را گره‌گشایی از مشکلات عنوان کرد و گفت: گاهی مشکل خانواده شهید مستقیماً به وظایف یک دستگاه ارتباط ندارد، اما مسئولان می‌توانند با پیگیری، ارتباط با سایر مدیران و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.

برخورد اداری و خشک با خانواده شهدا پذیرفتنی نیست

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اینکه دیدار با خانواده‌های شهدا نباید به یک اقدام تشریفاتی تبدیل شود، تصریح کرد: برخی خانواده‌ها تشنه محبت و توجه هستند و این ارتباط انسانی و دلسوزانه گاهی از مسائل مادی نیز برای آنان ارزشمندتر است.

صبر و سعه‌صدر در برابر گلایه‌ها

پورذهبی چهارمین اصل را صبر و سعه‌صدر دانست و اظهار کرد: خانواده‌های شهدا ممکن است به دلیل مشکلات و شرایط دشواری که تجربه کرده‌اند، با ناراحتی و گلایه با مسئولان صحبت کنند؛ در چنین شرایطی باید با حسن خلق، صبوری و درک شرایط آنان برخورد کرد.

وی با اشاره به دیدارهای خود با خانواده‌های شهدا در شهرستان‌های مختلف استان، خاطرنشان کرد: برخی خانواده‌ها با مشکلات روحی، معیشتی و اداری مواجه هستند و مسئولان باید با درک این شرایط، برای کاهش دغدغه‌های آنان تلاش کنند.

بنیاد شهید در مسیر خدمت‌رسانی عملکرد قابل تقدیری داشته است

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین با اشاره به ایثارگری مردم و نیروهای مسلح در جنگ‌های اخیر و تقدیم شهدا و جانبازان، از تلاش‌های مجموعه بنیاد شهید در سطح استان و کشور برای رسیدگی، سرکشی و تکریم خانواده‌های ایثارگران قدردانی کرد.

پورذهبی در پایان تأکید کرد: خدمت به خانواده‌هایی که عزیزان خود را در راه اسلام و کشور تقدیم کرده‌اند، افتخار بزرگی است و باید با تمام توان در مسیر توجه، تکریم و رفع مشکلات آنان گام برداشت.