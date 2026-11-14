سنندج؛ ۲۵۸ شب ایستادگی برای ایران‌ + فیلم

گروه استان‌ها - اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویست‌وپنجاه‌وهشتمین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری مستمر که جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پایبندی مردم به عزت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه جمعه بیست‌ودوم آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر شاهد حضور مردم در اجتماع شبانه حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که پس از ۲۵۸ شب تداوم، به نمادی از همراهی و مشارکت مردمی در مرکز استان کردستان تبدیل شده است.





در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور در میدان آزادی و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی در برابر توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان تأکید داشتند.

حضور نسل‌های مختلف، از کودکان و نوجوانان تا جوانان و خانواده‌ها، از جلوه‌های قابل توجه این اجتماع بود؛ حضوری که نشان‌دهنده پیوند مردم با آرمان‌های ملی و انقلابی و احساس مسئولیت آنان در قبال سرنوشت کشور است.

شرکت‌کنندگان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از استقلال، امنیت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.

تداوم این اجتماعات در میدان آزادی سنندج، طی ۲۵۸ شب گذشته، جلوه‌ای از حضور مستمر مردم در صحنه و فرصتی برای نمایش همبستگی اجتماعی و تجدید عهد با آرمان‌های ایران اسلامی بوده است.