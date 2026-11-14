گروه استان‌ها - هم‌زمانی مسئولیت مدیرکلی اداره‌کل راه و شهرسازی و سرپرستی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان در دست یک نفر، آن هم در شرایطی که استان با عقب‌ماندگی جدی در حوزه مسکن، راه و زیرساخت مواجه است، پرسش‌های جدی درباره شیوه مدیریت عمرانی استان ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که استاندار کردستان دیگر نمی‌تواند با سکوت از کنار آن‌ها عبور کند.

کردستان در بن‌بست مدیریت عمرانی؛ دو صندلی مهم برای یک مدیر، اما کجاست خروجی؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، استان کردستان سال‌هاست در انتظار تحولی جدی در حوزه زیرساخت، راه، مسکن و عمران شهری و روستایی به سر می‌برد؛ انتظاری که با وجود اعتبارات، وعده‌ها، جلسات متعدد و جابه‌جایی مدیران، هنوز به نتیجه‌ای متناسب با نیازها و مطالبات مردم نرسیده است.

امروز اما مسئله فقط عقب‌ماندگی پروژه‌ها نیست؛ بلکه باید درباره کیفیت مدیریت، میزان پاسخگویی مدیران و نحوه تصمیم‌گیری در مهم‌ترین جایگاه‌های عمرانی استان نیز پرسید.

در شرایط فعلی، «امیر قادری» هم‌زمان مدیرکلی اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان و سرپرستی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری را بر عهده دارد؛ دو مسئولیت کلیدی که هرکدام به‌تنهایی نیازمند مدیریت تمام‌وقت، برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و پاسخگویی در برابر افکار عمومی هستند.

اینکه چرا در استانی با این حجم از مشکلات عمرانی و زیرساختی، باید دو جایگاه مهم و اثرگذار در اختیار یک نفر قرار گیرد، پرسشی جدی است. آیا در کردستان نیروی متخصص و توانمند برای تصدی این مسئولیت‌ها وجود ندارد؟ آیا تمرکز این دو مسئولیت در یک مدیر، می‌تواند به بهبود عملکرد منجر شود یا عملاً زمینه کاهش تمرکز مدیریتی و تضعیف نظارت را فراهم می‌کند؟

ساختمان‌های شیک؛ کارنامه‌ای که هنوز مردم را راضی نکرده است

ادارات راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌سازی و اجرای پروژه‌های زیرساختی در استان هستند؛ مجموعه‌هایی که با اعتبارات قابل توجه، ساختارهای اداری گسترده و مسئولیت‌های سنگین، باید خروجی ملموس و قابل دفاعی برای مردم داشته باشند.

اما پرسش افکار عمومی این است که سهم مردم کردستان از این همه ساختار اداری، بودجه و جلسات مدیریتی چیست؟

در حوزه نهضت ملی مسکن، وضعیت پیشرفت و تحقق تعهدات استان نیازمند پاسخگویی شفاف است. چرا با وجود گذشت چندین سال از آغاز این طرح، همچنان بخش قابل توجهی از متقاضیان در انتظار تعیین تکلیف و تحویل واحدهای خود هستند؟ جایگاه واقعی کردستان در جدول عملکرد استان‌ها کجاست و چه کسی مسئول این عقب‌ماندگی است؟

جاده‌هایی که شأن مردم کردستان نیست

وضعیت راه‌های کردستان نیز خود حکایت دیگری دارد. بسیاری از محورهای مواصلاتی استان با مشکلاتی همچون فرسودگی آسفالت، نقاط حادثه‌خیز، کمبود ایمنی و تأخیر در اجرای پروژه‌های بهسازی و توسعه مواجه‌اند.

واقعیت این است که عبور از برخی جاده‌های کردستان، بیش از آنکه یادآور مسیرهای ارتباطی یک استان در حال توسعه باشد، تصویری از سال‌ها غفلت در نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها را به نمایش می‌گذارد.

مردم حق دارند بدانند چرا هنوز برخی محورهای مواصلاتی استان از حداقل استانداردهای مطلوب فاصله دارند و چرا برای رفع نقاط حادثه‌خیز و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، برنامه‌ای با زمان‌بندی مشخص و قابل ارزیابی در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد.

کریدور شمال به جنوب؛ کردستان همچنان عقب‌تر از وعده‌ها

پروژه کریدور بزرگراهی شمال به جنوب کشور نیز یکی از نمونه‌های قابل تأمل در کارنامه توسعه زیرساختی کردستان است.

در حالی که این پروژه در بخش‌هایی از کشور پیشرفت قابل توجهی داشته، بخش‌های مربوط به کردستان همچنان با عقب‌ماندگی و تأخیر مواجه‌اند. اگر آمار پیشرفت این پروژه در استان‌های مختلف منتشر شود، باید مشخص شود سهم کردستان از این طرح ملی دقیقاً چقدر است و چرا فاصله استان با برنامه زمان‌بندی همچنان قابل توجه است.

پرسش مهم اینجاست: چه کسی باید پاسخگوی سال‌ها تأخیر در تکمیل این کریدور باشد؟ اداره‌کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی استانداری یا مجموعه‌ای از دستگاه‌هایی که ظاهراً مسئولیت را میان یکدیگر تقسیم می‌کنند، اما نتیجه‌ای که مردم انتظار دارند حاصل نمی‌شود؟

استاندار کردستان؛ سکوت تا چه زمانی؟

اما در کنار همه این پرسش‌ها، نقش استاندار کردستان نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

استاندار به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، مسئولیت مستقیم هماهنگی، نظارت و مطالبه‌گری از مدیران دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. بنابراین نمی‌توان مشکلات حوزه عمران و زیرساخت را صرفاً به عملکرد یک اداره‌کل یا یک معاونت تقلیل داد.

چرا استاندار کردستان درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی، عقب‌ماندگی راه‌ها و مشکلات نهضت ملی مسکن، موضع‌گیری صریح و روشنی ندارد؟ چرا افکار عمومی کمتر شاهد حضور رسانه‌ای و پاسخگویی مستقیم وی درباره مطالبات جدی مردم است؟

از سوی دیگر، انتصاب سرپرست برای دو جایگاه کلیدی در حوزه عمران، بدون تعیین تکلیف روشن و معرفی مدیران مستقل، این شائبه را تقویت می‌کند که در نظام مدیریتی استان، اولویت با تثبیت و تکمیل ساختار پاسخگو نیست.

مردم حق دارند بدانند منطق این تصمیم مدیریتی چیست و چه ارزیابی مشخصی از عملکرد مدیران پشت آن قرار دارد.

کردستان قحط‌الرجال نیست؛ مدیریت استان را از روزمرگی نجات دهید

کردستان از نیروهای متخصص، مدیران باتجربه و کارشناسان توانمند در حوزه‌های مختلف برخوردار است. بنابراین این پرسش کاملاً به‌جاست که چرا باید دو مسئولیت سنگین و راهبردی در حوزه عمران و زیرساخت به‌صورت هم‌زمان به یک نفر سپرده شود؟

مسئله، شخصی نیست؛ مسئله ساختار مدیریتی و نتیجه‌ای است که مردم باید از آن بهره‌مند شوند. مدیریت دو مجموعه مهم با مسئولیت‌های گسترده، آن هم در استانی که با انبوهی از پروژه‌های عقب‌مانده مواجه است، نیازمند پاسخ روشن و اقناع افکار عمومی است.

تابناک کردستان در ماه‌های گذشته تلاش کرده است به سهم خود، در کنار مدیریت ارشد استان و در مسیر کمک به توسعه کردستان حرکت کند. نگاه ما از ابتدا این بوده که نباید اجازه داد برخی قضاوت‌های نادرست، توانمندی یک استاندار کُرد اهل سنت را زیر سؤال ببرد؛ اما حمایت از مدیریت استان به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها، سکوت در برابر ناکارآمدی‌ها یا نادیده گرفتن مطالبات مردم نیست.

استاندار کردستان باید سکوت را بشکند، از تصمیمات مدیریتی خود دفاع کند، درباره انتصاب‌های مهم شفاف‌سازی کند و به جای مدیریت روزمره و گذراندن زمان، برنامه‌ای روشن برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان ارائه دهد.

کردستان بیش از آنکه به ساختمان‌های اداری پرزرق‌وبرق، جلسات تشریفاتی و عناوین متعدد مدیریتی نیاز داشته باشد، تشنه مدیرانی است که نتیجه عملکردشان در جاده‌های ایمن، خانه‌های تحویل‌شده، پروژه‌های تکمیل‌شده و تغییر ملموس زندگی مردم دیده شود.

آقای استاندار! کردستان محل آزمون و خطای مدیریتی نیست؛ مردم خیلی وقت است از وعده‌ها خسته‌اند و منتظر نتیجه‌اند.