گروه استان‌ها ـ در ادامه پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر حسن‌آباد یاسوکند، مراسم قرعه‌کشی و واگذاری قطعات زمین به متقاضیان این طرح با حضور مسئولان شهرستان بیجار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، مراسم قرعه‌کشی و واگذاری قطعات زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شهر حسن‌آباد یاسوکند، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور گل‌محمدی بخشدار کرانی، صفری مسئول حراست فرمانداری بیجار، مرادپور رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، شهردار و اعضای شورای شهر یاسوکند و جمعی از متقاضیان در سالن جلسات شهید فهمیده این شهر برگزار شد.





این اقدام در پی دستور آرش زره‌تن‌لهونی، استاندار کردستان، در جریان سفر پنجم شهریورماه سال جاری به شهر حسن‌آباد یاسوکند برای رفع مشکل زمین طرح نهضت ملی مسکن انجام شد؛ موضوعی که با پیگیری دستگاه‌های مسئول و رفع موانع موجود، زمینه آغاز عملیات اجرایی طرح را فراهم کرد.

در همین راستا، گل‌محمدی بخشدار کرانی در این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در تأمین سرپناه و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: آغاز و تسریع روند اجرای این طرح، نتیجه پیگیری‌های مستمر کاظمی فرماندار شهرستان بیجار و سفر استاندار کردستان در هفته دولت به شهر حسن‌آباد یاسوکند است.

وی افزود: با دستور استاندار کردستان، اقدامات لازم برای رفع موانع و آغاز عملیات اجرایی این طرح در دستور کار قرار گرفت و امروز نیز با برگزاری مراسم قرعه‌کشی، گام دیگری برای تحقق مطالبه متقاضیان برداشته شد.

بخشدار کرانی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد مراحل بعدی طرح تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌ها، روند اجرای پروژه با سرعت و نظم بیشتری دنبال شود تا متقاضیان در آینده نزدیک شاهد تحقق آرزوی خانه‌دار شدن خود باشند.

در ادامه این مراسم، مرادپور رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بیجار، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، روند اجرای طرح و مراحل تخصیص زمین ارائه کرد و به تشریح نحوه قرعه‌کشی و چگونگی تعیین قطعات برای متقاضیان پرداخت.

در پایان نیز مسئولان حاضر به پرسش‌ها و دغدغه‌های متقاضیان درباره نحوه واگذاری زمین، روند اجرای طرح و مراحل پیش‌رو پاسخ دادند و قرعه‌کشی قطعات با هدف توزیع عادلانه و شفاف زمین میان واجدان شرایط انجام شد.