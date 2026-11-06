تجلیل از طلاییِ بیجار؛ فرمانداری پیگیر اشتغال و واگذاری زمین به قهرمان جهان شد

گروه استان‌ها - ابوالفضل محمدنژاد، قهرمان سنگین‌وزن کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان، پس از درخشش در رقابت‌های جهانی آمریکا و کسب مدال طلا بدون واگذاری حتی یک امتیاز، در مراسمی با حضور فرماندار بیجار مورد تجلیل قرار گرفت؛ فرماندار نیز از پیگیری موضوع اشتغال و واگذاری زمین به این قهرمان ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در مراسمی با حضور «کاظم کاظمی» فرماندار بیجار، مایلی از اعضای هیئت کشتی شهرستان و «جمشید خیرآبادی» رئیس هیئت کشتی استان کردستان، از «ابوالفضل محمدنژاد» ، کشتی‌گیر ملی‌پوش و قهرمان سنگین‌وزن کشتی آزاد جهان تجلیل شد.

محمدنژاد، نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران، در رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در لاس‌وگاس آمریکا، با عملکردی درخشان و کسب ۳۶ امتیاز، بدون واگذاری حتی یک امتیاز به حریفان، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد و با اهتزاز پرچم ایران، نام بیجار و کردستان را در عرصه ورزش جهان مطرح ساخت.

فرماندار بیجار در این مراسم، با تبریک این افتخارآفرینی اظهار کرد: میزبانی از فرزند رشید گروس و قهرمان نام‌آور بیجار مایه افتخار و خرسندی است و این پهلوان جوان با کسب مدال طلای مسابقات جهانی و شکست تمامی حریفان بدون واگذاری امتیاز، شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی و استعدادهای جوان شهرستان افزود: محمدنژاد می‌تواند الگویی ارزشمند برای جوانان بیجار باشد تا با تلاش، پشتکار و اراده، مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی را دنبال کنند.

فرماندار بیجار همچنین از آمادگی فرمانداری برای حمایت از این قهرمان ملی خبر داد و گفت: موضوع اشتغال و واگذاری زمین به ابوالفضل محمدنژاد با همراهی و مساعدت آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان پیگیری خواهد شد. کاظمی همچنین بر فراهم‌سازی زمینه حضور این کشتی‌گیر در ترکیب تیم منتخب استان کردستان برای شرکت در رقابت‌های لیگ برتر کشتی کشور تأکید کرد.

پیگیری اشتغال و واگذاری زمین به قهرمان جهان، در کنار تجلیل از افتخارآفرینی او، از مهم‌ترین محورهای این مراسم بود؛ وعده‌ای که تحقق آن می‌تواند گامی عملی در حمایت از قهرمانان ورزشی استان باشد.

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