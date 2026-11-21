گروه استان‌ها - ورزشکاران کردستانی در دو رشته دوچرخه‌سواری کوهستان و موی‌تای، با کسب یک مدال نقره و یک نشان طلا در رقابت‌های قهرمانی کشور، افتخارآفرینی کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ورزشکاران کردستانی در دو رویداد ملی ورزشی، موفق به کسب عناوین برتر شدند و دو مدال ارزشمند را به مجموعه افتخارات ورزشی استان اضافه کردند.

در رقابت‌های کاپ کراس کانتری دوچرخه‌سواری کوهستان کشور که روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه به میزبانی تهران و در دره فرحزاد برگزار شد، ابوالفضل اسمخانی، رکابزن جوان کردستانی، توانست با عملکردی موفق در رده سنی جوانان به مقام نایب‌قهرمانی دست یابد و مدال نقره این مسابقات را کسب کند.

این ورزشکار با سرپرستی و مربیگری مهرداد عباسی در این رقابت‌ها حضور داشت و توانست نام کردستان را در میان مدال‌آوران مسابقات کشوری قرار دهد.

در رویدادی دیگر، ماردین احمدی، موی‌تای‌کار کردستانی، در دیدارهای باقی‌مانده از فینال مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

احمدی در وزن ۶۳.۵ کیلوگرم رده سنی زیر ۱۸ سال (U۱۸) با غلبه بر رقبای خود به نشان طلای این رقابت‌ها دست یافت.

گفتنی است مسابقات موی‌تای رده‌های سنی زیر ۱۶ و زیر ۱۸ سال، اوایل آبان‌ماه با هدف انتخاب اعضای تیم ملی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و دیدارهای نهایی ۱۲ وزن باقی‌مانده، با تأخیر در آکادمی موی‌تای به انجام رسید.

این دو موفقیت، بار دیگر ظرفیت ورزشکاران کردستانی در رشته‌های مختلف ورزشی و حضور مؤثر آنان در رقابت‌های ملی را به نمایش گذاشت.