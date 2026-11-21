گروه استان‌ها ـ معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام اداری گفت: مدیران باید از فرصت‌های موجود برای خدمت صادقانه به مردم، توزیع عادلانه منابع، صرفه‌جویی و توسعه کشور استفاده کنند.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد؛

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، «سید فاضل موسوی» معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: ایران با برخورداری از تمدنی کهن و ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، شایسته جایگاهی برجسته در جهان است و دستیابی به این جایگاه نیازمند عقلانیت، تدبیر و تصمیم‌گیری هوشمندانه است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از فرصت‌های ایجادشده برای اصلاح امور کشور افزود: امروز باید با نگاهی علمی و آینده‌نگرانه از ظرفیت‌های مدیریتی استفاده کنیم و ارتقای کرامت مردم، توسعه کشور و تقویت سرمایه اجتماعی را در اولویت قرار دهیم.

موسوی با تأکید بر اینکه همه ایرانیان فارغ از قومیت، زبان و مذهب، صاحبان اصلی این سرزمین هستند، تصریح کرد: مدیران و مسئولان باید مردم را ارباب‌رجوع و خود را خدمتگزار آنان بدانند و در مسیر خدمت‌رسانی صادقانه و عادلانه گام بردارند.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: اتلاف انرژی، آب و منابع ملی قابل قبول نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق، فرهنگ مصرف صحیح را در جامعه نهادینه کنیم.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی افزود: آب سرمایه حیاتی کشور است و باید در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی به‌درستی مدیریت شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

موسوی در ادامه با انتقاد از تعدد قوانین و مقررات بدون نگاه بلندمدت خاطرنشان کرد: صرف قانون‌گذاری بیشتر به معنای حل مشکلات کشور نیست؛ قوانین باید جامع، حکیمانه و آینده‌نگر باشند و نیازهای کشور را در افق چند دهه آینده پیش‌بینی کنند.

وی با اشاره به ضرورت کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت گفت: اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن کاهش تشکیلات غیرضروری، امور اجرایی و خدمات‌رسانی به مردم با مشکل مواجه نشود.

این مسئول در پایان با تأکید بر ضرورت عدالت در مدیریت و توزیع منابع کشور اظهار کرد: مسئولیت‌ها امانتی در دست مدیران هستند و آنچه از انسان باقی می‌ماند، نام نیک، صداقت، پاکدستی و خدمت به مردم است؛ بنابراین باید از فرصت مسئولیت برای ساختن ایرانی آبادتر و برخوردارتر استفاده کنیم.