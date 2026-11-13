فرمانده مرزبانی استان کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
خون شهدا اجازه نداد نظام در برابر دشمنان کمر خم کند + فیلم
گروه استانها - فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به شهادت میلاد جعفری در جنگ رمضان گفت: خون شهدا شریان تازهای در رگهای انقلاب جاری کرده و موجب ایستادگی نظام در برابر دشمنان شده است.
:سردار «احمدرضا حاتمی»، فرمانده مرزبانی استان کردستان، در مراسم بزرگداشت شهید مفقودالاثر میلاد جعفری که در جنگ رمضان به شهادت رسید، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، اظهار کرد: امروز توفیق داشتیم در خدمت خانواده این شهید والامقام باشیم؛ خانوادهای که از استانهای کرمان، مازندران و کردستان برای حضور در این مراسم گرد هم آمده بودند.
وی با اشاره به نحوه شهادت میلاد جعفری افزود: این شهید عزیز در شامگاه دهم اسفندماه، حدود ۱۲ تا ۱۳ ساعت پس از شهادت امام شهیدمان، در ستاد هنگ مرزی مهران و در کنار همرزمان خود به شهادت رسید و در جریان این حادثه، ۲۳ نفر از همرزمانش نیز شهید شدند.
فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: پیکر این شهید والامقام در پی اصابت مستقیم موشک بهگونهای آسیب دید که امکان بازگشت پیکر مطهرش به خانواده فراهم نشد؛ با این حال، هفته گذشته بخشی از لباس و یادگاریهای شهید به خانوادهاش تحویل داده شد.
حاتمی با تمجید از روحیه خانواده شهید جعفری تصریح کرد: آنچه در دیدار با این خانواده، بهویژه مادر بزرگوار شهید، مشاهده کردم، چیزی جز اعتقاد، بصیرت، ولایتپذیری و باور عمیق به فرهنگ شهید و شهادت نبود. سادگی، خلوص نیت و روحیه معنوی این خانواده برای ما نیز مایه دلگرمی و قوت قلب بود.
وی همچنین از پیگیری برای ایجاد یادمان شهید میلاد جعفری در گلزار شهدای سنندج خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، زمینه احداث یادمانی برای گرامیداشت این شهید عزیز فراهم شود.
فرمانده مرزبانی استان کردستان در پایان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: این شهدا با خون خود شریان تازهای در رگهای انقلاب جاری کردند و خون پاک آنان موجب شد نظام اسلامی در برابر دشمنان سر خم نکند.
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