خون شهدا اجازه نداد نظام در برابر دشمنان کمر خم کند + فیلم

گروه استان‌ها - فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به شهادت میلاد جعفری در جنگ رمضان گفت: خون شهدا شریان تازه‌ای در رگ‌های انقلاب جاری کرده و موجب ایستادگی نظام در برابر دشمنان شده است.

:سردار «احمدرضا حاتمی»، فرمانده مرزبانی استان کردستان، در مراسم بزرگداشت شهید مفقودالاثر میلاد جعفری که در جنگ رمضان به شهادت رسید، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، اظهار کرد: امروز توفیق داشتیم در خدمت خانواده این شهید والامقام باشیم؛ خانواده‌ای که از استان‌های کرمان، مازندران و کردستان برای حضور در این مراسم گرد هم آمده بودند.





وی با اشاره به نحوه شهادت میلاد جعفری افزود: این شهید عزیز در شامگاه دهم اسفندماه، حدود ۱۲ تا ۱۳ ساعت پس از شهادت امام شهیدمان، در ستاد هنگ مرزی مهران و در کنار همرزمان خود به شهادت رسید و در جریان این حادثه، ۲۳ نفر از همرزمانش نیز شهید شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: پیکر این شهید والامقام در پی اصابت مستقیم موشک به‌گونه‌ای آسیب دید که امکان بازگشت پیکر مطهرش به خانواده فراهم نشد؛ با این حال، هفته گذشته بخشی از لباس و یادگاری‌های شهید به خانواده‌اش تحویل داده شد.

حاتمی با تمجید از روحیه خانواده شهید جعفری تصریح کرد: آنچه در دیدار با این خانواده، به‌ویژه مادر بزرگوار شهید، مشاهده کردم، چیزی جز اعتقاد، بصیرت، ولایت‌پذیری و باور عمیق به فرهنگ شهید و شهادت نبود. سادگی، خلوص نیت و روحیه معنوی این خانواده برای ما نیز مایه دلگرمی و قوت قلب بود.

وی همچنین از پیگیری برای ایجاد یادمان شهید میلاد جعفری در گلزار شهدای سنندج خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، زمینه احداث یادمانی برای گرامیداشت این شهید عزیز فراهم شود.

فرمانده مرزبانی استان کردستان در پایان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: این شهدا با خون خود شریان تازه‌ای در رگ‌های انقلاب جاری کردند و خون پاک آنان موجب شد نظام اسلامی در برابر دشمنان سر خم نکند.