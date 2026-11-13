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مشاور رئیس دانشگاه کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک تأکید کرد؛

حضور شهدای گمنام، روحیه انقلابی مردم را تقویت می‌کند + فیلم

گروه استان‌ها - مشاور رئیس دانشگاه کردستان و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه گفت: حضور شهدای گمنام در میان مردم استان، شور معنوی و روحیه انقلابی و آرمان‌خواهی جامعه را بیش از پیش تقویت کرده است.

کد خبر: 4201632تاریخ انتشار: 33 بازدید۰

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«محمدرضا عبدالملکی»، مشاور رئیس دانشگاه کردستان و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، اظهار کرد: حضور شهید گمنام در میان مردم استان، شور معنوی، روحیه انقلابی و آرمان‌خواهی را در جامعه شعله‌ورتر کرده است.


وی افزود: حضور این شهدای والامقام در میان مردم کردستان، احساس عظمت روحی و حماسه معنوی را در جامعه زنده کرده و بار دیگر نشان‌دهنده پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهداست.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: حضور شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و یادآوری ارزش‌های معنوی و انقلابی در جامعه است.

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برچسب ها

شهید گمنامسنندجتشییع و تدفین شهید گمنام

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