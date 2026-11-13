گروه استان‌ها - مشاور رئیس دانشگاه کردستان و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه گفت: حضور شهدای گمنام در میان مردم استان، شور معنوی و روحیه انقلابی و آرمان‌خواهی جامعه را بیش از پیش تقویت کرده است.

«محمدرضا عبدالملکی»، مشاور رئیس دانشگاه کردستان و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، اظهار کرد: حضور شهید گمنام در میان مردم استان، شور معنوی، روحیه انقلابی و آرمان‌خواهی را در جامعه شعله‌ورتر کرده است.





وی افزود: حضور این شهدای والامقام در میان مردم کردستان، احساس عظمت روحی و حماسه معنوی را در جامعه زنده کرده و بار دیگر نشان‌دهنده پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهداست.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: حضور شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و یادآوری ارزش‌های معنوی و انقلابی در جامعه است.