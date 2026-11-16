خدمت به مردم با اخلاص و پاسخگویی همراه باشد

گروه استان‌ها ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم، پاسخگویی مدیران و تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تکریم ارباب‌رجوع و حضور فعال در فضای مجازی، پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های مردم باشند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «علی‌اکبر ورمقانی» در جلسه شورای اداری شهرستان دیواندره که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش مسئولان شهرستان، بر تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نماز، خواستار تقویت اقامه نماز جماعت در ادارات، مدارس و روستاها شد و افزود: بخشداران، دهیاران، ائمه جمعه و مسئولان دستگاه‌ها باید برای توسعه فرهنگ نماز در جامعه همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به ضرورت فعال‌سازی خانه‌های قرآن و دارالقرآن‌ها در مناطق شهری و روستایی، اظهار کرد: توسعه فرهنگ قرآنی باید در زندگی مردم، نظام آموزشی و تربیت نسل آینده مورد توجه جدی قرار گیرد.

ورمقانی در ادامه با تأکید بر تداوم تجمعات شبانه مردمی گفت: تا زمانی که مسئولان عالی کشور بر ادامه این برنامه‌ها تأکید داشته باشند، باید با تمام توان برای برگزاری پرشور و مستمر آن تلاش کنیم و قرارگاه‌های مربوطه در سطح استان و شهرستان‌ها فعال باشند.

وی تکریم ارباب‌رجوع، خوش‌رفتاری با مردم و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های آنان را از وظایف اصلی مدیران دانست و تصریح کرد: خدمت به مردم باید با خلوص نیت انجام شود و هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید به دلیل کم‌کاری یا بی‌توجهی مدیران معطل بماند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: با مدیریت صحیح و اصلاح الگوی مصرف، امکان صرفه‌جویی قابل توجه در حامل‌های انرژی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید از خود آغازگر این فرهنگ‌سازی باشند.

معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا پایان سال خبر داد و گفت: زمان دقیق انتخابات پس از اعلام نظر شورای عالی امنیت ملی مشخص خواهد شد.

ورمقانی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث چهارمین مدرسه نسل چهارم کشور در شهرستان دیواندره خبر داد و افزود: این طرح با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت دولت، قرار است با برخورداری از امکانات و فناوری‌های نوین آموزشی اجرا شود.

وی در پایان بر ضرورت پاسخگویی مدیران در فضای مجازی، توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و تلاش برای ثبت جهانی منطقه کرفس تأکید کرد و خواستار تداوم همکاری مدیران، مسئولان و مردم برای توسعه شهرستان دیواندره شد.