||05:36
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبردلبران میزبان شهید گمنام در ایام فاطمیه شد + فیلم
36بازدید
۰

تابناک گزارش میدهد؛

تصادف مرگبار پیکان و کامیون در محور بیجار ـ دیواندره

گروه استان‌ها - برخورد شدید یک دستگاه پیکان با کامیون در محور بیجار ـ دیواندره، به جان‌باختن دو سرنشین خودروی سواری و واژگونی کامیون منجر شد.

کد خبر: 4201127تاریخ انتشار: 36 بازدید۰

InShot_۲۰۲۶۱۱۱۱_۰۴۲۰۴۶۲۸۳

به گزارش خبرگزاری تابناک کردستان، ظهر امروز در کیلومتر ۸ محور بیجار ـ دیواندره، یک دستگاه خودروی پیکان با کامیون برخورد کرد که در پی این حادثه، هر دو سرنشین خودروی پیکان جان خود را از دست دادند.

شدت برخورد به حدی بود که کامیون نیز پس از تصادف واژگون شد.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

تصادفبیجاردیواندره

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.