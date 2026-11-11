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تابناک گزارش میدهد؛
تصادف مرگبار پیکان و کامیون در محور بیجار ـ دیواندره
گروه استانها - برخورد شدید یک دستگاه پیکان با کامیون در محور بیجار ـ دیواندره، به جانباختن دو سرنشین خودروی سواری و واژگونی کامیون منجر شد.
به گزارش خبرگزاری تابناک کردستان، ظهر امروز در کیلومتر ۸ محور بیجار ـ دیواندره، یک دستگاه خودروی پیکان با کامیون برخورد کرد که در پی این حادثه، هر دو سرنشین خودروی پیکان جان خود را از دست دادند.
شدت برخورد به حدی بود که کامیون نیز پس از تصادف واژگون شد.
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