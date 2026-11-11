گروه استان‌ها - برخورد شدید یک دستگاه پیکان با کامیون در محور بیجار ـ دیواندره، به جان‌باختن دو سرنشین خودروی سواری و واژگونی کامیون منجر شد.

تصادف مرگبار پیکان و کامیون در محور بیجار ـ دیواندره

به گزارش خبرگزاری تابناک کردستان، ظهر امروز در کیلومتر ۸ محور بیجار ـ دیواندره، یک دستگاه خودروی پیکان با کامیون برخورد کرد که در پی این حادثه، هر دو سرنشین خودروی پیکان جان خود را از دست دادند.

شدت برخورد به حدی بود که کامیون نیز پس از تصادف واژگون شد.



