گروه استان‌ها - پیکر مطهر شهید لقمان سعیدی، از نیروهای کادر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اهل شهرستان سقز که حین انجام وظیفه به درجه رفیع شهادت نائل آمد، با حضور مردم و جمعی از مسئولان تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

پیکر شهید لقمان سعیدی در سقز تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، پیکر مطهر شهید «لقمان سعیدی» ، از نیروهای کادر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اهل شهرستان سقز، پس از تشییع در میان حزن و اندوه مردم، در گلزار شهدای این شهرستان آرام گرفت.

این شهید والامقام که حین انجام وظیفه به شهادت رسید، در زادگاه خود تشییع و به خاک سپرده شد.

در پی این واقعه، «ضیاءالدین نعمانی» ، فرماندار ویژه شهرستان سقز، با صدور پیامی شهادت لقمان سعیدی را به خانواده داغدار وی، فرماندهی و نیروهای سپاه پاسداران، همرزمان و مردم قدرشناس شهرستان سقز تسلیت گفت.

فرماندار ویژه سقز در این پیام، ضمن طلب رحمت و مغفرت الهی برای این شهید، از درگاه خداوند متعال برای خانواده داغدار وی صبر و شکیبایی مسئلت کرد.