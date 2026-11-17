گروه استان‌ها - ۲۵ نفر از معتادان متجاهر شهرستان سقز به کمپ ماده ۱۶ سنندج اعزام شدند؛ این در حالی است که فرماندار ویژه و دادستان سقز با تأکید بر ضرورت ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، خواستار راه‌اندازی کمپ اجباری ماده ۱۶ و تأمین اعتبارات لازم برای فعالیت این مرکز در شهرستان شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ۲۵ نفر از معتادان متجاهر شهرستان سقز با هدف ساماندهی و طی مراحل درمان و بازتوانی، به کمپ ماده ۱۶ سنندج اعزام شدند.

در همین راستا، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سقز با محوریت بررسی وضعیت معتادان متجاهر و ضرورت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ در این شهرستان برگزار شد.

«ضیاءالدین نعمانی» ، فرماندار ویژه سقز، در این نشست با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶، خواستار مساعدت و همکاری مجموعه مدیریت استان برای تحقق این مطالبه شد.

وی همچنین با قدردانی از حمایت‌های شورای اسلامی شهر، شهرداری سقز و خیران در زمینه پشتیبانی از مراکز شیلتر و گرمخانه، بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه، همچنین فراهم کردن زمینه اشتغال و کاریابی برای بهبودیافتگان اعتیاد تأکید کرد.

حاجی‌زاده، دادستان سقز نیز با اشاره به پیامدهای اجتماعی اعتیاد اظهار کرد: اعتیاد مادر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است و بخش قابل توجهی از طلاق‌های ثبت‌شده در سقز نیز ناشی از اعتیاد یکی از زوجین است.

وی راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ و اختصاص منابع مالی مشخص از اعتبارات استانی برای اداره و استمرار فعالیت این مرکز را از مطالبات ضروری شهرستان دانست.

«علی محمدپناه» ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان نیز با تأکید بر ضرورت معرفی مکان مناسب برای احداث کمپ ماده ۱۶ در سقز، اعلام کرد: پس از معرفی و تأیید مکان موردنظر، تجهیزات لازم از محل اعتبارات ستاد استانی تأمین خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان، تا زمان تعیین مکان و تجهیز کمپ ماده ۱۶ سقز، معتادان متجاهر این شهرستان در مرکز ماده ۱۶ سنندج پذیرش خواهند شد.

اگرچه اعزام معتادان متجاهر به مرکز سنندج راهکاری برای مدیریت کوتاه‌مدت این معضل است، اما راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ در سقز همچنان یکی از مطالبات جدی مدیریت شهرستان به شمار می‌رود؛ مطالبه‌ای که تحقق آن می‌تواند روند ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معتادان متجاهر را در این شهرستان تسهیل کند.