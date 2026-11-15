گروه استان‌ها - مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی کردستان در دو عملیات جداگانه در شهرستان‌های کامیاران و سقز، بیش از ۵ تن چوب بید خودرو حاصل از قطع غیرمجاز درختان را کشف و ضبط کردند؛ در این عملیات دو دستگاه تراکتور و یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب قاچاق نیز توقیف شد.

کشف و توقیف ۵ تن چوب قاچاق در کردستان؛ کامیاران و سقز در کانون برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی و صیانت از منابع طبیعی استان در دو شهرستان کامیاران و سقز به کشف و توقیف بیش از پنج تن چوب بید خودرو منجر شد.

در نخستین عملیات، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کامیاران با همکاری همیاران طبیعت، دو دستگاه تراکتور حامل حدود سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم چوب بید خودرو را در محور ارتباطی روستای کوله‌ساره شناسایی و متوقف کردند.

صابر مفاخری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کامیاران، با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: متخلفان درختان بید خودرو حاشیه رودخانه روستای کوله‌ساره را به‌صورت غیرقانونی قطع کرده و چوب‌های حاصل را با استفاده از دو دستگاه تراکتور حمل می‌کردند که توسط نیروهای یگان حفاظت سرجنگل‌بانی موچش شناسایی شدند.

وی افزود: متخلفان پس از توقیف تراکتورها به قطع غیرمجاز درختان اعتراف کردند و محل وقوع تخلف نیز با همراهی مأموران انتظامی پاسگاه کوله‌ساره مستندسازی شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران از تشکیل دو پرونده قضایی برای متخلفان خبر داد و گفت: با استناد به مواد ۲۵ مکرر و ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و به دستور رئیس دادگاه بخش موچش، دو دستگاه تراکتور به مدت ۱۴ روز در پارکینگ پاسگاه انتظامی توقیف شدند.

کشف محموله یک‌ونیم تنی چوب قاچاق در سقز

در عملیاتی دیگر در شهرستان سقز نیز یک دستگاه وانت نیسان حامل یک‌هزار و ۵۲۵ کیلوگرم چوب بید خودرو شناسایی و با دستور قاضی تعزیرات حکومتی و همکاری پاسگاه انتظامی بسطام توقیف شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سقز، محموله چوب کشف‌شده در محل دپوی محموله‌های قاچاق تخلیه و خودروی توقیفی نیز با هماهنگی مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان برای طی مراحل قانونی به پارکینگ انتظامی منتقل شد.

مجموع چوب‌های کشف‌شده در این دو عملیات به پنج هزار و ۲۵ کیلوگرم می‌رسد.

بر اساس ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قطع، ریشه‌کنی و سوزاندن نهال‌ها و درختان و تهیه چوب، هیزم و زغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون مجوز قانونی ممنوع است.

مسئولان منابع طبیعی از شهروندان خواسته‌اند در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان، تخریب یا تعرض به عرصه‌های طبیعی، موضوع را به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.