گروه استان‌ها - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان در واکنش به مطالبه‌گری تابناک درباره تکرار تخلفات و ضرورت برخوردهای بازدارنده با متجاوزان به اراضی ملی، از صدور آرای قضایی برای رفع تصرف ۴۲۴ هکتار از اراضی ملی در ۱۰ شهرستان استان طی هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در پی مطالبه‌گری تابناک درباره افزایش تخلفات مرتبط با تخریب و تصرف اراضی ملی در کردستان و طرح این پرسش که برخوردهای صورت‌گرفته تا چه اندازه توانسته است نقش بازدارنده داشته باشد، «بهزاد شریفی‌پور» ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، از بازگشت بیش از ۴۲۴ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال با صدور آرای قضایی خبر داد.

شریفی‌پور با اشاره به همکاری دستگاه قضایی، مراجع قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی استان اظهار کرد: در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، طی هفت ماه نخست سال جاری، ۴۹۰ فقره پرونده در مراجع قضایی منجر به صدور رأی برای رفع تصرف و خلع ید از اراضی ملی شده است.





وی افزود: در نتیجه این احکام قضایی، بیش از ۴۲۴ هکتار از اراضی ملی که مورد تهدید و دست‌اندازی زمین‌خواران قرار گرفته بود، در ۱۰ شهرستان استان به نفع دولت بازگردانده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به نقش نیروهای یگان حفاظت و جنگلبانان در شناسایی و پیگیری تخلفات بیان کرد: جنگلبانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، نقش مهمی در شناسایی تعرض به عرصه‌های ملی و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی دارند.

به گفته شریفی‌پور، ارزش ریالی اراضی ملی رفع تصرف‌شده در این مدت بیش از ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.