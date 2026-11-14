اراضی ملی کردستان زیر فشار تخلفات تکراری؛ برخوردها چه اندازه بازدارنده بوده است؟

گروه استان‌ها - شناسایی و توقف دو مورد تخریب و تعرض به اراضی ملی در روستاهای برازان سنندج و شهر هزارکانیان دیواندره، بار دیگر ضرورت بررسی اثربخشی برخوردهای قانونی با متخلفان منابع طبیعی را مطرح کرده است؛ برخوردهایی که با وجود تکرار در سال‌های اخیر، هنوز نتوانسته‌اند مانع گسترش این تخلفات و بازگشت برخی متخلفان به اقدامات گذشته شوند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، دو مورد تخریب و تعرض به عرصه‌های ملی در شهرستان‌های سنندج و دیواندره طی دو روز گذشته شناسایی و عملیات تخریب و تصرف در این مناطق متوقف شد؛ اتفاقی که اگرچه نشان‌دهنده حضور و اقدام نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی است، اما در عین حال پرسش مهمی را درباره میزان بازدارندگی برخوردهای صورت‌گرفته با متخلفان مطرح می‌کند.

بر اساس اعلام منابع طبیعی، در روستای برازان سنندج، عملیات تخریب و تصرف اراضی ملی با حضور نیروهای پاسگاه ویژه این اداره، رئیس اداره و نیروهای انتظامی پاسگاه صلوات‌آباد متوقف و موضوع برای پیگیری به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده است.

در شهر هزارکانیان شهرستان دیواندره نیز نیروهای کشیک منابع طبیعی پس از دریافت گزارش مردمی، با حضور در محل، عامل تخریب را شناسایی و محدوده مورد تعرض را برداشت و مستندسازی کردند.

بدون تردید شناسایی به‌موقع تخلفات، توقف عملیات تخریب و مستندسازی تعرض به اراضی ملی از اقدامات ضروری و قابل تقدیر دستگاه‌های مسئول است؛ اما مسئله اصلی اینجاست که آیا این اقدامات به برخورد مؤثر و پایدار با متخلفان منتهی می‌شود یا صرفاً به توقف موقت عملیات تخریب محدود می‌ماند؟

واقعیت این است که در سال‌های اخیر، تخلفات مرتبط با تصرف، تغییر کاربری و تخریب عرصه‌های ملی در نقاط مختلف استان کردستان با افزایش و تکرار همراه بوده است. مسئله نگران‌کننده‌تر آنکه در برخی موارد، افرادی که پیش‌تر نیز به دلیل چنین تخلفاتی با آنها برخورد شده، پس از گذشت مدتی دوباره به اقدامات مشابه روی می‌آورند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در شیوه برخورد با متخلفان را دوچندان می‌کند.

اگر برخوردهای قانونی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد، چرا برخی متخلفان بار دیگر به عرصه‌های ملی تعرض می‌کنند؟ آیا هزینه تخلف برای متجاوزان به منابع طبیعی به اندازه‌ای هست که از تکرار آن منصرف شوند؟ و مهم‌تر از همه، سرنوشت پرونده‌های تخلفات شناسایی‌شده در سال‌های گذشته چه شده و چند مورد از آنها به برخورد قضایی مؤثر و بازدارنده منتهی شده است؟

در این میان، صرف شناسایی عامل تخریب، برداشت محدوده مورد تعرض یا توقف عملیات، نمی‌تواند به‌تنهایی معیار موفقیت دستگاه‌های متولی باشد. آنچه اهمیت دارد، تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ها، برخورد قانونی متناسب، جلوگیری از تکرار تخلف، اعاده اراضی تصرف‌شده و نظارت مستمر بر مناطقی است که پیش‌تر مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

مطالبه اصلی از اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان این است که به جای ارائه صرف آمار شناسایی و توقیف عملیات تخریب، گزارشی شفاف از نتیجه نهایی پرونده‌های تخلف، میزان بازگشت اراضی به وضعیت قانونی و برخورد با متخلفان تکراری ارائه کند.

حفاظت از منابع طبیعی کردستان زمانی محقق می‌شود و این عرصه‌ها زمانی از دست‌اندازی سودجویان در امان خواهند ماند که تخلف، هزینه‌ای واقعی و بازدارنده برای متجاوزان داشته باشد.