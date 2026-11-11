تخریب اراضی ملی در دو روستای سنندج متوقف شد

گروه استان‌ها - یگان حفاظت منابع طبیعی سنندج با دریافت گزارش‌های مردمی، دو مورد تخریب عرصه‌های ملی در روستاهای آرندان و صلوات‌آباد را شناسایی و متوقف کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، دو مورد تخریب اراضی ملی در روستاهای آرندان و صلوات‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج، با اقدام به‌موقع مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی متوقف شد.

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج اعلام کرد: در پی گزارش همیاران طبیعت به سامانه ۱۵۰۴ درباره وقوع تخریب در اراضی ملی روستای آرندان، مأموران یگان حفاظت در محل حاضر شدند و ضمن متوقف کردن عملیات تخریب، از محدوده آسیب‌دیده نقشه‌برداری کردند.

در حادثه‌ای دیگر، گزارش مردمی درباره تخریب عرصه‌های ملی در روستای صلوات‌آباد نیز به یگان حفاظت رسید که با حضور نیروهای حفاظتی، عملیات تخریب متوقف و محدوده مورد تعرض نقشه‌برداری شد.

روستاهای آرندان و صلوات‌آباد در بخش مرکزی شهرستان سنندج قرار دارند و فاصله هر دو با مرکز شهرستان کمی بیش از ۱۰ کیلومتر است.

گزارش این دو مورد بار دیگر اهمیت مشارکت شهروندان و همیاران طبیعت در حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی را نشان می‌دهد.

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