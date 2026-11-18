گروه استان‌ها - در حالی که بسیاری از رانندگان تاکسی و وانت‌بار در کردستان، به‌ویژه سنندج، از ناکافی بودن سهمیه سوخت و ناتوانی در تأمین هزینه فعالیت روزانه خود گلایه دارند، فروش سهمیه بنزین برخی خودروهای دارای کارت سوخت با قیمت‌های چندبرابری در جایگاه‌ها، پرسش‌های جدی درباره نحوه شناسایی خودروهای فعال و نظارت بر توزیع عادلانه سوخت ایجاد کرده است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد ظاهراً سهمیه‌بندی سوخت بدون نظارت مؤثر بر میزان فعالیت واقعی ناوگان، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز رانندگان شاغل باشد.

سهمیه بنزین تاکسی‌ها و وانت‌ها در کردستان؛ سوخت به نام ناوگان عمومی، مصرف به کام دلالی!

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی با هدف حمایت از رانندگان فعال و تأمین هزینه‌های جابه‌جایی مسافر و بار اختصاص می‌یابد؛ اما آنچه امروز در برخی جایگاه‌های سوخت کردستان، به‌ویژه سنندج، مشاهده می‌شود، ضرورت بازنگری در شیوه نظارت بر تخصیص و مصرف این سهمیه‌ها را بیش از گذشته آشکار کرده است.

شهر سنندج حدود ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی دارد؛ ناوگانی که بخش قابل توجهی از رانندگان آن، تاکسی را شغل اصلی و منبع درآمد و تأمین معاش خانواده خود می‌دانند. با این حال، بسیاری از این رانندگان معتقدند سهمیه اختصاص‌یافته به خودروهایشان با میزان فعالیت روزانه و هزینه‌های واقعی آنها تناسب ندارد و برای ادامه فعالیت ناچار به خرید بنزین با نرخ آزاد هستند.

اما در سوی دیگر ماجرا، مواردی از فروش سهمیه سوخت برخی تاکسی‌ها در جایگاه‌های بنزین با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از نرخ رسمی دیده می‌شود؛ اتفاقی که یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: اگر سهمیه سوخت برای فعالیت تاکسی و جبران هزینه‌های راننده اختصاص یافته است، چگونه برخی دارندگان این سهمیه به جای استفاده از آن برای جابه‌جایی مسافر، ترجیح می‌دهند سوخت دریافتی خود را به فروش برسانند؟

بدون تردید، فروش سهمیه از سوی برخی تاکسی‌ها می‌تواند نشانه‌ای از عدم فعالیت مستمر آنها در حوزه حمل‌ونقل عمومی باشد. در چنین شرایطی، چرا باید راننده‌ای که تمام وقت خود را صرف جابه‌جایی مسافر می‌کند، برای تأمین بنزین با مشکل مواجه باشد، اما خودرویی که ظاهراً فعالیت چندانی در این حوزه ندارد، همچنان از سهمیه حمایتی برخوردار شود؟

وانت‌بارهای فعال در مضیقه، وانت‌میوه‌فروش‌ها برخوردار از سهمیه!

این وضعیت در بخش وانت‌بارها نیز با پرسش‌های مشابهی همراه است. رانندگانی که فعالیت اصلی آنها جابه‌جایی بار، همکاری با آژانس‌ها و ارائه خدمات حمل‌ونقل است، از ناکافی بودن سهمیه سوخت گلایه دارند و معتقدند هزینه تأمین بنزین، بخش قابل توجهی از درآمد روزانه آنها را می‌بلعد.

در مقابل، وانت‌هایی نیز وجود دارند که با وجود دریافت سهمیه سوخت ناوگان باری، بخش عمده ساعات روز را در حاشیه خیابان‌ها به فروش میوه و سایر فعالیت‌های غیرمرتبط با حمل بار اختصاص می‌دهند. در مواردی نیز گزارش‌هایی از فروش سهمیه سوخت این خودروها به نرخ آزاد مطرح می‌شود.

این شرایط، ضرورت تفکیک خودروهای واقعاً فعال در حوزه حمل‌ونقل بار از خودروهایی را که عملاً در مشاغل دیگری فعالیت می‌کنند، دوچندان می‌کند.

سهمیه سوخت بر اساس پلاک یا میزان فعالیت؟

مسئله اصلی اینجاست که آیا سازوکار فعلی تخصیص سهمیه سوخت در کردستان، به‌ویژه در سنندج، بر اساس میزان فعالیت واقعی تاکسی‌ها و وانت‌بارها تنظیم شده است یا صرفاً برخورداری از مجوز و قرار داشتن خودرو در فهرست ناوگان عمومی برای دریافت سهمیه کفایت می‌کند؟

اگر ملاک تخصیص سوخت، فعالیت در حوزه حمل‌ونقل عمومی است، باید مشخص شود چه سازوکاری برای تشخیص خودروهای فعال و غیرفعال وجود دارد و آیا میزان پیمایش، تعداد سرویس‌ها و ساعات فعالیت رانندگان در میزان سهمیه دریافتی آنها تأثیرگذار است؟

نمی‌توان پذیرفت راننده‌ای که از صبح تا شب در خیابان‌های سنندج به دنبال مسافر است، به دلیل کمبود سهمیه با مشکل معیشتی مواجه شود، اما خودرویی که فعالیت مؤثری در حمل‌ونقل عمومی ندارد، همچنان از امتیاز سهمیه حمایتی بهره‌مند باشد.

مطالبه از متولیان؛ نظارت واقعی به جای سهمیه‌بندی صوری

انتظار می‌رود سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سنندج، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان و سایر دستگاه‌های مسئول، به‌صورت مشترک وضعیت فعالیت واقعی تاکسی‌ها و وانت‌بارها را بررسی کنند.

بازنگری در فهرست خودروهای مشمول سهمیه، شناسایی ناوگان غیرفعال، بررسی میزان پیمایش، تطبیق سهمیه با نوع و میزان فعالیت و برخورد با تخلفات احتمالی فروش خارج از ضوابط سوخت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر این سرمایه ملی کمک کند.

پرسش اساسی این گزارش همچنان باقی است: چرا راننده‌ای که تاکسی یا وانت‌بار، شغل اصلی و تنها منبع درآمد اوست، باید برای تأمین سوخت مورد نیاز خود در مضیقه باشد، اما فردی که فعالیت چندانی در حوزه حمل‌ونقل ندارد، از سهمیه‌ای برخوردار شود که حتی نیازی به مصرف آن ندارد؟

سهمیه سوخت باید در خدمت راننده فعال و حمل‌ونقل عمومی باشد، نه امتیازی بدون نظارت که در نهایت زمینه‌ساز بی‌عدالتی و هدررفت منابع شود. این موضوع مطالبه‌ای جدی از مسئولان استان کردستان است و انتظار می‌رود متولیان مربوطه به جای پاسخ‌های کلی، درباره نحوه نظارت بر این سهمیه‌ها و میزان انطباق آن با فعالیت واقعی ناوگان، شفاف‌سازی کنند.