گروه استان‌ها - افزایش ۳۰ درصدی کرایه تاکسی در سنندج، در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف و نصب نرخ‌نامه رسمی، به اجرای سلیقه‌ای نرخ‌ها از سوی رانندگان و سردرگمی مسافران منجر شده است؛ وضعیتی که ضعف نظارت و ضرورت پاسخگویی سازمان تاکسیرانی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، چند روزی است افزایش ۳۰ درصدی کرایه تاکسی در سنندج به موضوعی بحث‌برانگیز در سفرهای درون‌شهری تبدیل شده است؛ افزایشی که به‌جای آنکه با اطلاع‌رسانی رسمی، نصب نرخ‌نامه و اجرای هماهنگ همراه باشد، ظاهراً به شکل ناهماهنگ و سلیقه‌ای در میان برخی رانندگان اعمال می‌شود و نتیجه آن چیزی جز سردرگمی و نارضایتی مسافران نیست.

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که مسافر طبق روال روزهای گذشته، کرایه مسیر را پرداخت می‌کند، اما راننده به او اعلام می‌کند که نرخ کرایه افزایش یافته و باید مبلغ بیشتری بپردازد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ‌نامه جدیدی برای اطلاع‌رسانی به مسافران در داخل تاکسی‌ها نصب نشده و شهروندان نیز مرجع مشخصی برای اطلاع از نرخ مصوب جدید در اختیار ندارند.

در چنین شرایطی، طبیعی است که مسافر نسبت به پرداخت مبلغی بیشتر از کرایه همیشگی خود اعتراض کند؛ اعتراضی که گاهی به بحث و بگومگو میان راننده و مسافر می‌انجامد. از سوی دیگر، برخی رانندگان نیز همچنان کرایه قبلی را دریافت می‌کنند و همین رفتار دوگانه، بر ابهام موجود افزوده است.

مسئله، نبود شفافیت در اجرای افزایش قیمت است

اگر افزایش ۳۰ درصدی کرایه تاکسی در سنندج به تصویب مراجع قانونی رسیده و قابلیت اجرا دارد، چرا نرخ‌نامه جدید به‌صورت یکسان در تمامی تاکسی‌ها نصب نشده است؟ چرا سازمان تاکسیرانی پیش از اجرای این افزایش، اطلاع‌رسانی عمومی و روشنی برای آگاهی شهروندان انجام نداده است؟ و مهم‌تر از همه، چرا مسافر باید هنگام پرداخت کرایه، تازه از زبان راننده متوجه تغییر نرخ شود؟

این وضعیت حتی می‌تواند شهروندانی را که از افزایش احتمالی کرایه بی‌اطلاع هستند، در موقعیت ناخوشایندی قرار دهد. مسافری که بر اساس نرخ روزهای گذشته پول پرداخت می‌کند، ممکن است در حضور دیگر مسافران با تذکر راننده مواجه شود و ناخواسته احساس شرمندگی کند؛ درحالی‌که اطلاع‌رسانی درباره تغییر نرخ‌ها، وظیفه نهاد متولی است، نه مسئولیتی که باید بر دوش مسافر گذاشته شود.

از سوی دیگر، رانندگان تاکسی نیز نباید قربانی ضعف اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی مدیریتی شوند. وقتی نرخ جدید به‌صورت رسمی و یکپارچه در اختیار رانندگان و مسافران قرار نگیرد، زمینه اختلاف و تنش در فضای عمومی شهر فراهم می‌شود و اعتماد میان راننده و شهروند آسیب می‌بیند.

در این میان، سازمان تاکسیرانی شهرداری سنندج نمی‌تواند نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت باشد. مدیریت حمل‌ونقل عمومی صرفاً به تعیین نرخ کرایه محدود نمی‌شود؛ بلکه اطلاع‌رسانی دقیق، نظارت بر اجرای مصوبات، یکسان‌سازی نرخ‌ها و فراهم کردن امکان پیگیری تخلفات احتمالی نیز بخشی از مسئولیت این سازمان است.

مطالبه شهروندان کاملا روشن است؛ سازمان تاکسیرانی سنندج باید در اسرع وقت درباره اصل افزایش ۳۰ درصدی کرایه، تاریخ آغاز اجرای آن، مصوبه و مرجع قانونی تصویب‌کننده و نرخ جدید مسیرهای مختلف توضیح دهد. همچنین لازم است نرخ‌نامه رسمی و خوانا در تمامی تاکسی‌ها نصب و از دریافت کرایه‌های متفاوت و خارج از نرخ مصوب جلوگیری شود.

افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، قطعات یدکی و سایر هزینه‌های رانندگان موضوعی قابل توجه است؛ اما هیچ افزایش قیمتی، حتی اگر قانونی و ضروری باشد، نباید بدون اطلاع‌رسانی شفاف و سازوکار نظارتی اجرا شود.

در نهایت، شهروندان سنندجی حق دارند بدانند دقیقاً چقدر باید کرایه بپردازند؛ نه اینکه هر روز و در هر تاکسی با یک نرخ متفاوت مواجه شوند.