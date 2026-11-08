گروه استان‌ها - شهردار سنندج از فعال‌سازی ۲۲ پایگاه برف‌روبی و اصلاح زیرساختی ۵۶ نقطه آسیب‌پذیر شهر خبر داد و گفت: تمامی مناطق شهرداری تا اول آذرماه فرصت دارند تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی خود را برای مقابله با بارش برف و آب‌گرفتگی معابر آماده کنند.

سنندج با ۲۲ ستاد برف‌روبی به استقبال زمستان می‌رود

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «سیدانور رشیدی» ، شهردار سنندج، از آغاز برنامه‌ریزی گسترده مدیریت شهری برای مقابله با بارش‌های پاییزی و زمستانی خبر داد و اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل بارش‌ها، آمادگی برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر، بارش برف و حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی در نشست شورای اداری با معاونان خدمات شهری، شهرداران مناطق و رؤسای سازمان‌های تابعه، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل نیروهای عملیاتی، ماشین‌آلات و تجهیزات زمستانی افزود: نباید منتظر وقوع بحران بمانیم تا کمبود نیروی انسانی، نقص ماشین‌آلات یا مشکلات زیرساختی شناسایی شود؛ بلکه تمامی نواقص باید پیش از بروز حادثه شناسایی و برطرف شوند.

اصلاح ۵۶ نقطه آسیب‌پذیر در سنندج

شهردار سنندج با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش نقاط حادثه‌خیز شهر گفت: تاکنون ۵۶ نقطه آسیب‌پذیر شناسایی و اقدامات اصلاحی از جمله اصلاح شبکه و لوله‌گذاری در این نقاط انجام شده است.

رشیدی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه، خواستار نظارت مستمر شهرداران مناطق بر وضعیت انهار، جداول، دریچه‌ها و پل‌ها شد و شناسایی و رفع نقاط مستعد آب‌گرفتگی را از اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد.

فعال‌سازی ۲۲ پایگاه برف‌روبی تا اول آذرماه

وی با تأکید بر فعال‌سازی کامل ستادهای برف‌روبی در ۲۲ نقطه شهر، بر استقرار مناسب نیروها و تجهیزات عملیاتی تأکید کرد و گفت: برای منطقه نایسر نیز باید چند ایستگاه عملیاتی پیش‌بینی شود.

شهردار سنندج با تعیین مهلت دو هفته‌ای برای تکمیل اقدامات آماده‌سازی اعلام کرد: اول آذرماه زمان آغاز فاز اجرایی این برنامه است و تمامی مناطق باید پیش از این تاریخ به آمادگی کامل برسند.

هشدار درباره ماشین‌آلات غیرفعال و کمبود تجهیزات

رشیدی آماده‌به‌کاری کامل ماشین‌آلات زمستانی را از الزامات اصلی مدیریت بحران دانست و تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های ملکی، استیجاری و پیمانکاری باید از نظر فنی بررسی و سرویس شوند و رانندگان موردنیاز برای فعالیت در دو شیفت کاری و تجهیزات زنجیر چرخ نیز تأمین شود.

وی با هشدار نسبت به خروج غیرموجه ماشین‌آلات از چرخه عملیات، خواستار نظارت دقیق بر عملکرد تجهیزات شد و تأمین کافی ماسه، نمک، گونی و کیسه را از دیگر ضرورت‌های آمادگی زمستانی برشمرد.

مدارس، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها در اولویت

شهردار سنندج همچنین بر توزیع امکانات و تجهیزات موردنیاز از جمله کیسه‌های ماسه و نمک در مراکز ضروری و پرتردد از جمله مدارس، نانوایی‌ها، داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

وی آماده‌سازی تجهیزات سازمان آتش‌نشانی، بررسی پمپ‌های کف‌کش و امکانات تخلیه آب و ارائه گزارش مکتوب و تصویری از وضعیت ایستگاه‌ها ظرف دو هفته را نیز خواستار شد.

ساماندهی سگ‌های بلاصاحب از طریق زنده‌گیری و انتقال به مراکز نگهداری، نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ساماندهی وانت‌بارها و تدوین بانک اطلاعاتی تجهیزات و امکانات خدمات شهری از دیگر محورهای مورد تأکید شهردار سنندج در این نشست بود.

رشیدی در پایان با تأکید بر مدیریت مرخصی‌ها و مأموریت‌های غیرضروری در دوره آماده‌باش و ضرورت ارائه گزارش مستند از اقدامات انجام‌شده هشدار داد: هرگونه قصور در تأمین تجهیزات، آماده‌سازی ماشین‌آلات و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه پذیرفته نخواهد شد و با مدیران متخلف برخورد اداری صورت می‌گیرد.