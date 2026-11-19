گروه استان‌ها - معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت محلی و حمایت از دهیاران گفت: توسعه پایدار کشور از روستاها آغاز می‌شود و برای حل مشکلات شهرها نیز باید به توسعه روستاها توجه کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «علی قربانی» معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در جمع دهیاران شهرستان سروآباد با قدردانی از تلاش مسئولان، دهیاران، شوراهای اسلامی، ماموستایان، بزرگان و معتمدان محلی اظهار کرد: سرمایه اصلی مناطق روستایی، مردم و معتمدان محلی هستند که با شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و مشکلات منطقه، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت روستاها ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به پیشینه مدیریت روستایی در ایران افزود: فلسفه شکل‌گیری شوراها و دهیاری‌ها، واگذاری امور مردم به خود مردم و تقویت مشارکت عمومی است؛ موضوعی که در اصول مختلف قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

قربانی با بیان اینکه نمی‌توان برای تمام روستاهای کشور با تنوع جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نسخه واحدی پیچید، تصریح کرد: شوراهای اسلامی به‌عنوان پارلمان‌های محلی و دهیاری‌ها به‌عنوان دولت‌های محلی، از ارکان اصلی مدیریت نوین روستایی هستند و باید اختیارات و جایگاه آن‌ها بیش از گذشته تقویت شود.

ضرورت تعیین تکلیف وضعیت شغلی دهیاران

معاون امور دهیاری‌های کشور یکی از مطالبات جدی این حوزه را تعیین تکلیف وضعیت شغلی دهیاران دانست و گفت: دهیارانی که سال‌های زیادی از عمر خود را صرف خدمت به روستاها کرده‌اند، نباید پس از پایان مسئولیت، بدون پشتوانه شغلی رها شوند.

وی افزود: پیشنهادهایی برای حمایت از دهیاران باسابقه و ایجاد مسیر قانونی برای تعیین وضعیت شغلی آنان در قالب لایحه دهیاری‌ها در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم با همکاری دولت و نمایندگان مجلس، این موضوع به نتیجه برسد.

قربانی همچنین با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه منابع مالی میان مناطق مختلف کشور بیان کرد: در سال جاری، علاوه بر اعتبارات استانی، منابع بیشتری برای استان‌های مرزی و مناطق کمترتوسعه‌یافته در نظر گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه تاکنون حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع مربوط به توسعه شهری و روستایی به استان کردستان اختصاص یافته است، گفت: از این میزان، حدود یک‌هزار میلیارد تومان از محل منابع ملی و ۲۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.

بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های روستایی

معاون امور دهیاری‌های کشور با اشاره به عملکرد دولت در حوزه عمران روستایی اظهار کرد: در دو سال گذشته بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای حدود ۵۲ هزار پروژه در دهیاری‌های کشور هزینه شده است.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های عمرانی و تورم، اجرای پروژه‌ها را دشوار کرده است، افزود: با وجود همه محدودیت‌ها، حجم پروژه‌های عمرانی دهیاری‌ها در یک سال گذشته دو برابر شده و این روند نشان‌دهنده تلاش مجموعه مدیریت روستایی کشور است.

قربانی تأکید کرد: اعتبارات باید به‌صورت شفاف و مستقیم در اختیار دهیاری‌ها قرار گیرد تا شوراها و دهیاران بتوانند بر اساس اولویت‌های واقعی روستا برای اجرای طرح‌های عمرانی تصمیم‌گیری کنند.

اشتغال و درآمد؛ مهم‌ترین چالش روستاهای کشور

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های روستایی خاطرنشان کرد: در بسیاری از روستاهای کشور، حتی در مناطق کوهستانی و دورافتاده اورامانات، خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز و تلفن توسعه یافته است، اما همچنان اشتغال و درآمد پایدار مهم‌ترین چالش روستاها محسوب می‌شود.

قربانی ادامه داد: هدف از توسعه روستایی، جلوگیری از مهاجرت مردم نیست، بلکه باید با ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد پایدار، از مهاجرت‌های بی‌رویه جلوگیری کنیم و شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند با برخورداری از امکانات مناسب در محل زندگی خود فعالیت اقتصادی داشته باشند.

وی مشارکت مردم و خیران را از عوامل مهم موفقیت پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: هر میزان مشارکت مردم در اجرای طرح‌های روستایی افزایش یابد، احساس تعلق و مسئولیت‌پذیری آنان نسبت به حفظ و نگهداری پروژه‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

پیگیری مطالبات سروآباد در سطح ملی

معاون امور دهیاری‌های کشور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش نماینده مردم، فرماندار، بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان سروآباد اظهار کرد: امروز شاهد اجرای پروژه‌های ارزشمند و کم‌نظیری در این شهرستان بودیم و از همه کسانی که برای توسعه و آبادانی روستاها تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مناطق مرزی و نقش مردم در تأمین امنیت کشور افزود: مردم این مناطق علاوه بر تلاش برای توسعه و آبادانی محل زندگی خود، نقش مهمی در حفاظت از مرزها و امنیت کشور دارند و حمایت از این مناطق باید متناسب با شرایط و ظرفیت‌های آن‌ها باشد.

قربانی در پایان از پیگیری مطالبات دهیاران در سطح دولت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم در نشست با رئیس‌جمهور و مسئولان ملی، مشکلات و مطالبات دهیاران کشور را مطرح کنیم و با پیگیری لایحه دهیاری‌ها در مجلس، زمینه تقویت مدیریت محلی، حمایت از دهیاران و توسعه پایدار روستاها را فراهم آوریم.

وی تأکید کرد: تقویت جوامع محلی، حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی روستاها و توجه به ظرفیت‌های بومی، از الزامات توسعه پایدار کشور است و باید باور داشته باشیم که مسیر حل بسیاری از مشکلات کشور از روستاها می‌گذرد.