گروه استان‌ها ـ فرماندار شهرستان سروآباد به همراه نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مهم‌ترین مسائل و مطالبات توسعه‌ای این شهرستان را مطرح و راهکارهای تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «فیروز عارفی»، فرماندار شهرستان سروآباد، به همراه «امید کریمیان»، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، با عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور دیدار و درباره راهکارهای تقویت روند توسعه و رفع محرومیت‌های شهرستان گفت‌وگو کردند.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهرستانی برگزار شد، موضوعاتی همچون پیگیری و تخصیص اعتبارات، جذب منابع ملی، تأمین نیازهای زیرساختی و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرستان سروآباد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

فرماندار سروآباد و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این دیدار، با طرح بخشی از مطالبات و نیازهای اولویت‌دار شهرستان، بر ضرورت افزایش حمایت‌های دولت از مناطق روستایی و کمتر برخوردار و استفاده از ظرفیت‌های ملی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه سروآباد تأکید کردند.

پیگیری مطالبات مردم در سطح ملی، تسهیل روند تأمین منابع مالی و ایجاد زمینه برای اجرای سریع‌تر طرح‌های توسعه‌ای، از مهم‌ترین محورهای این رایزنی بود.

این دیدار در راستای تقویت تعامل میان مدیریت اجرایی شهرستان، نماینده مردم در مجلس و مجموعه دولت برای رفع موانع توسعه‌ای و فراهم‌سازی زمینه آبادانی و ارتقای سطح خدمات در مناطق شهری و روستایی سروآباد انجام شد.