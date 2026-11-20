گروه استان‌ها ـ فرمانده سپاه شهرستان سنندج با تأکید بر نقش تفکر بسیجی در تأمین امنیت کشور گفت: امنیت و آرامش حاکم بر جامعه، زمینه‌ساز برگزاری باشکوه مراسم دینی و مذهبی و انجام آزادانه مناسک عبادی است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سرهنگ «اکبر اسماعیلی»، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج به مناسبت هفته بسیج، با اشاره به اهمیت امنیت در کنار ارزش‌های دینی اظهار کرد: در شرایطی که امنیت وجود نداشته باشد، انجام مناسک عبادی و برگزاری مراسم مذهبی نیز با محدودیت مواجه می‌شود و از این رو امنیت یکی از ضرورت‌های اساسی جامعه است.

وی افزود: تفکر بسیجی و روحیه ایثار و جان‌فدایی بسیجیان موجب شده است امنیت و آرامش در کشور برقرار باشد و مردم بتوانند مراسم دینی و مذهبی خود را به بهترین شکل برگزار کنند.

فرمانده سپاه سنندج با اشاره به خدمات بسیجیان در دوران شیوع کرونا بیان کرد: در آن شرایط حتی نزدیک‌ترین اعضای خانواده امکان نزدیک شدن به پیکر عزیزان خود را نداشتند، اما بسیجیان با تکیه بر باورهای دینی و مسئولیت‌پذیری، امور شرعی مربوط به غسل و تدفین اموات را انجام دادند و در کنار خانواده‌های داغدار قرار گرفتند.

سرهنگ اسماعیلی ادامه داد: اگر تفکر بسیجی و روحیه مسئولیت‌پذیری در آن دوران وجود نداشت، جامعه با بحران‌های جدی‌تری مواجه می‌شد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم فرهنگ بسیجی خاطرنشان کرد: دوام و قوام کشور و استمرار مسیر انقلاب اسلامی در گرو نهادینه شدن تفکر بسیجی در همه سطوح جامعه است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس شهرستان سنندج در پایان با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف این فرهنگ گفت: با توکل به خداوند و تقویت روحیه ایثار، مقاومت و خدمت بی‌منت، تفکر بسیجی در جامعه تداوم خواهد داشت و همه باید با اخلاص در مسیر خدمت به مردم و کشور گام برداریم.