گروه استان‌ها - ساماندهی بازار آرد و نان در استان کردستان با هدف نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها، شفاف‌سازی سهمیه‌های آرد، جلوگیری از تخلفات و ارتقای کیفیت نان دنبال می‌شود؛ موضوعی مهم که تحقق آن نیازمند نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، نان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد معیشتی خانوارها، همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و هرگونه تغییر در روند تولید، توزیع و قیمت آن مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد

در همین راستا، ساماندهی زنجیره تولید و توزیع آرد و نان در کردستان به یکی از محورهای مهم پیگیری مسئولان اقتصادی استان تبدیل شده است؛ برنامه‌ای که باید ضمن مدیریت صحیح منابع و آرد یارانه‌ای، زمینه فعالیت قانونمند نانوایی‌ها و دسترسی عادلانه مردم به نان را فراهم کند.

نانوایی‌ها زیر چتر نظارت؛ تخلفات باید پایان یابد

یکی از مهم‌ترین محورهای ساماندهی بازار نان، نظارت بر عملکرد واحدهای خبازی و شناسایی نانوایی‌های دارای مجوز، آزادپز و فاقد مجوز است.

در این مسیر، جلوگیری از کم‌فروشی، گران‌فروشی، عرضه خارج از نرخ مصوب، استفاده غیرمجاز از سهمیه آرد و خروج آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع باید با جدیت دنبال شود.

همچنین نظارت بر وزن چانه‌ها، کیفیت پخت، رعایت ساعات فعالیت و نحوه تخصیص آرد از جمله موضوعاتی است که مستقیماً با حقوق مصرف‌کنندگان ارتباط دارد.

کیفیت نان؛ مطالبه‌ای که نباید فراموش شود

ساماندهی بازار نان تنها به مدیریت سهمیه آرد و کنترل فعالیت نانوایی‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه کیفیت محصول نهایی باید در اولویت قرار گیرد.

مردم کردستان انتظار دارند نانی که با آرد یارانه‌ای تولید می‌شود، از وزن استاندارد، کیفیت مطلوب و قیمت مصوب برخوردار باشد و نظارت‌ها صرفاً به ثبت آمار و صدور اخطار محدود نشود.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه خبازان سنندج از آغاز عرضه نان سنگک با آرد کامل در نانوایی‌های این شهر از اول آذرماه خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند در مسیر ارتقای کیفیت و ارزش غذایی نان مؤثر باشد.

محدودیت خرید نان در کار نیست

در روزهای اخیر، انتشار شایعاتی درباره محدودیت خرید روزانه نان در فضای مجازی موجب نگرانی برخی شهروندان شده است.

در همین ارتباط، رئیس اتحادیه خبازان سنندج در وبینار کشوری با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور در استانداری کردستان، درباره این موضوع شفاف‌سازی کرد و تأکید داشت که هیچ محدودیتی برای خرید روزانه نان خانوارها اعمال نمی‌شود.

این موضوع ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع مسئولان را دوچندان می‌کند تا برنامه‌های ساماندهی بازار نان به اشتباه به‌عنوان محدودیت در دسترسی مردم به این کالای اساسی تلقی نشود.

مطالبه تابناک؛ ساماندهی باید در سفره مردم دیده شود

اکنون پرسش اصلی این است که برنامه ساماندهی آرد و نان در کردستان تا چه اندازه می‌تواند به کاهش تخلفات، ارتقای کیفیت نان و افزایش رضایت مردم منجر شود؟

انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با تشدید نظارت‌های میدانی، برخورد با متخلفان، شفاف‌سازی نحوه تخصیص سهمیه آرد و انتشار گزارش عملکرد بازرسی‌ها، اجازه ندهند حقوق مصرف‌کنندگان در چرخه تولید و توزیع نان تضییع شود.

بی‌تردید ساماندهی واقعی بازار نان زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم نتیجه آن را در نان باکیفیت، وزن واقعی، قیمت مصوب و دسترسی آسان مشاهده کنند؛ چراکه نان باکیفیت و منصفانه، مطالبه‌ای عمومی و حقی اساسی برای خانوارهاست.