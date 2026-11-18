گروه استان‌ها - مدیرکل صمت استان اردبیل گفت: طرح کارآمدی نان و آرد در استان اردبیل نیز اجرا می‌شود و طبق این طرح سرانه آرد در نظر گرفته‌شده برای هر نفر در استان اردبیل ۱۲ کیلوگرم بوده که بالاترین سرانه در سطح کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «رامین صادقی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، با اشاره به شروع اجرای طرح کارآمدی نان و آرد در استان اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر دولت یارانه‌های هنگفتی برای نان پرداخت می‌کند و لذا با اجرای طرح پویا در حوزه آرد و نان تلاش می‌شود تا نان واقعی به دست خریدار اصلی و واقعی برسد و این طرح در استان اردبیل به‌عنوان ۱۰ استان منتخب اجرا می‌شود تا از خروج آرد و نان اضافی از شبکه مصرف جلوگیری شود.

وی با اشاره به رتبه اول اردبیل در سرانه آرد افزود: سرانه آرد در نظر گرفته‌شده برای هر نفر در استان اردبیل ۱۲ کیلوگرم بوده که بالاترین سرانه در سطح کشور محسوب می‌شود و در رتبه اول قرار دارد.

مدیرکل صمت اردبیل ادامه داد: اگر این مقدار آرد را به نان بربری، سنگک یا لواش تبدیل کنیم، سهم هر نفر در هر ماه ۴۵ بربری و یا ۱۶۵ لواش خواهد بود که این تعداد نان باتوجه‌به مصرف روزانه هر فرد، بیش از مصرف یک نفر است.

وی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گندم در این استان تصریح کرد: در حال حاضر میزان تولید گندم در استان اردبیل دوبرابر نیاز مصرفی بوده به طوری که مصرف سالانه گندم استان به ۲۵۰ هزار تُن می‌رسد در حالیکه تولید استان ۵۰۰ هزار تُن است، لذا کمبودی در این بخش نیز وجود ندارد.

این مقام مسئول درباره سامانه هوشمند خرید نان نیز تأکید کرد: سامانه‌های هوشمند خرید نان به کارت‌بانکی شهروندان متصل است و مشخصات همه افراد در آن ثبت شده و شهروندان در همه جای ایران می‌توانند با کارت خود نان تهیه کنند.

وی با اشاره به تراکنش‌های تکراری در برخی از نانوایی‌ها نیز بیان کرد: متأسفانه در برخی موارد کارت شهروندان در اختیار نانواها یا فروشندگان غیرمجاز آرد و نان قرار می‌گیرد که باعث تراکنش‌های تکراری می‌شود و در این صورت اگر مصرف بیش از سرانه تعیین شده باشد، سیستم به‌صورت خودکار مصرف بیش از سرانه را به‌صورت آزاد حساب می‌کند و از همین رو از همشهریان می‌خواهیم کارت‌بانکی خود را در اختیار هیچ‌کس قرار ندهند.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی در خصوص اجرای این طرح در سطح استان اردبیل از شب گذشته انجام شده و امروز جلسه قرارگاه اقتصادی برگزار شده و ابلاغ اداری از سوی وزارت کشور صورت‌گرفته است.

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