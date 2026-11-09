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بارش ۲۰ سانتی‌متری برف در استان اردبیل

گروه استان‌ها - مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل گفت: بیشترین ارتفاع برف ثبت‌شده با ۲۰ سانتی‌متر مربوط به ایستگاه قاسم‌کندی در شهرستان گرمی است.

کد خبر: 4200775تاریخ انتشار: 6 بازدید۰

بارش برف

به گزارش تابناک؛ «مجید کوهی» مدیرکل هواشناسی استان اردبیل، با اشاره به آخرین داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان پیرو صدور هشدار سطح نارنجی گفت: بررسی میزان بارش ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته، از ساعت ۹: ۳۰ روز یکشنبه ۱۷ آبان تا ساعت ۹: ۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، نشان‌دهنده فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان و ثبت بارش باران و برف در تعدادی از ایستگاه‌هاست.

وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، ایستگاه آراز با ۳۴.۲ میلی‌متر، زهرا با ۳۱.۵ میلی‌متر و دشت پارس‌آباد با ۳۱ میلی‌متر بیشترین میزان بارش باران را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ایستگاه‌های شورگل ۲۶.۹، حمزه‌خانلو ۲۴، انگوت ۲۴ و ساوالان ۲۲.۵ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به بارش برف در برخی مناطق استان اظهار کرد: بیشترین ارتفاع برف ثبت‌شده مربوط به ایستگاه قاسم‌کندی با ۲۰ سانتی‌متر است. همچنین در ایستگاه‌های آلوارس ۱۱ سانتی‌متر، موبیل و مسجد‌محله هر کدام ۱۰ سانتی‌متر، مشگین‌شهر ۷ سانتی‌متر و چند ایستگاه دیگر نیز بارش برف گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی، بیانگر تفاوت میزان بارش در نقاط مختلف استان است و شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی شرایط آب‌وهوا، اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های رسمی هواشناسی را دنبال کنند.

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