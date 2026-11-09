بارش ۲۰ سانتیمتری برف در استان اردبیل
گروه استانها - مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل گفت: بیشترین ارتفاع برف ثبتشده با ۲۰ سانتیمتر مربوط به ایستگاه قاسمکندی در شهرستان گرمی است.
به گزارش تابناک؛ «مجید کوهی» مدیرکل هواشناسی استان اردبیل، با اشاره به آخرین دادههای دریافتی از ایستگاههای هواشناسی استان پیرو صدور هشدار سطح نارنجی گفت: بررسی میزان بارش ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته، از ساعت ۹: ۳۰ روز یکشنبه ۱۷ آبان تا ساعت ۹: ۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، نشاندهنده فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان و ثبت بارش باران و برف در تعدادی از ایستگاههاست.
وی افزود: بر اساس دادههای ثبتشده، ایستگاه آراز با ۳۴.۲ میلیمتر، زهرا با ۳۱.۵ میلیمتر و دشت پارسآباد با ۳۱ میلیمتر بیشترین میزان بارش باران را به خود اختصاص دادهاند. همچنین در ایستگاههای شورگل ۲۶.۹، حمزهخانلو ۲۴، انگوت ۲۴ و ساوالان ۲۲.۵ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به بارش برف در برخی مناطق استان اظهار کرد: بیشترین ارتفاع برف ثبتشده مربوط به ایستگاه قاسمکندی با ۲۰ سانتیمتر است. همچنین در ایستگاههای آلوارس ۱۱ سانتیمتر، موبیل و مسجدمحله هر کدام ۱۰ سانتیمتر، مشگینشهر ۷ سانتیمتر و چند ایستگاه دیگر نیز بارش برف گزارش شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعات ایستگاههای هواشناسی، بیانگر تفاوت میزان بارش در نقاط مختلف استان است و شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی شرایط آبوهوا، اطلاعیهها و پیشبینیهای رسمی هواشناسی را دنبال کنند.
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