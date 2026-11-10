گروه استان‌ها - مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اردبیل از اجرای پروژه‌های زیرساختی، بهسازی ورودی‌ها و محوطه‌سازی آرامستان‌های شهر در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان و تکریم مقام شهدا خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک استان اردبیل، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد عسگری» مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اردبیل با اشاره به اقدامات صورت گرفته در آرامستان‌های شهر در طی پنج سال گذشته و با بیان این‌که تمرکز اصلی سازمان بر ساماندهی زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت بصری آرامستان‌ها بوده است، اظهار کرد: اقدامات گسترده‌ای را در راستای بهبود وضعیت آرامستان‌های شهر انجام شده که در این میان، تمرکز اصلی بر ساماندهی زیرساخت‌ها، بهسازی ورودی‌ها و ارتقای بصری محوطه‌ها بوده است.

وی در تشریح مهم‌ترین اقدامات عمرانی، افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و تکریم درگذشتگان، عملیات همسطح‌سازی و بهسازی ۳۰ هزار قطعه قبر در آرامستان‌های ججین، علی‌آباد، غریبان و بهشت‌فاطمه (س) با موفقیت اجرایی شد؛ همچنین در این دوره، شاهد احداث و بازسازی ۳۰۰ قطعه قبر جدید برای شهدا بودیم.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اردبیل با اشاره به توسعه و تجهیز آرامستان بهشت‌زهرا (س) ، از احداث پارکینگ اختصاصی با ظرفیت ۴۵۰ دستگاه خودرو خبر داد و گفت: علاوه بر این، در این آرامستان شاهد اجرای طرح‌های جدول‌گذاری و پازل‌چینی محوطه به مساحت ۱۵ هزار مترمربع و اجرای طرح آبیاری قطره‌ای فضای سبز بودیم.

وی به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مهم در آرامستان بهشت‌زهرا (س) اشاره کرد و ادامه داد: عملیات اجرایی احداث ساختمان پزشکی قانونی در محوطه این آرامستان آغاز شده و سردخانه و ساختمان متوفیات نیز بازسازی و نوسازی شده‌اند تا خدمات‌دهی به شهروندان تسهیل شود؛ همچنین در این آرامستان همچنین ۲ هزار قبر سه‌طبقه احداث شد.

حجت‌الاسلام عسگری در ادامه به ساماندهی ورودی‌ها و سردرب‌های آرامستان‌های ججین، بهشت‌فاطمه (س) و بهشت‌زهرا (س) اشاره و بیان کرد: در مجموع ۱۲۰۰ متر دیوارکشی در این آرامستان‌ها صورت گرفته است که نقش بسزایی در ارتقای امنیت و زیبایی بصری ورودی‌ها داشته است.

وی در پایان به تقویت ناوگان خدماتی و بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و امنیتی اشاره و تشریح کرد: در راستای افزایش سرعت پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات، ۳ دستگاه خودروی وانت ویژه حمل متوفی و ۲ دستگاه خودروی آریسان به ناوگان سازمان اضافه شده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌ها افزود: همچنین با نصب برج‌های نوری ۲۴ متری، روشنایی آرامستان‌های ججین، بهشت‌فاطمه (س) ، علی‌آباد و غریبان تأمین شده و سرویس‌های بهداشتی آرامستان‌های علی‌آباد و غریبان نیز بازسازی و ترمیم شده‌اند.

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