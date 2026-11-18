به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل، در پی پیگیری‌های انجام یافته، جلسه‌ای با حضور نمایندگان حوزه انتخابیه، معاون برنامه‌ریزی وزیر راه و شهرسازی، مدیران عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرعامل هلدینگ عمرانی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، معاون عمرانی استاندار اردبیل و مدیر امور راه سازمان برنامه و بودجه کشور، با محوریت تسریع در اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی استان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت بزرگراه اردبیل ـ سرچم و راهکارهای تأمین منابع مالی برای تکمیل و ایمن‌سازی این محور مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شد عملیات آسفالت ۱۵ کیلومتر دیگر از این مسیر طی ماه‌های آینده به پایان رسیده و زیر بار ترافیک برود. همچنین تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان راهداری برای ایمن‌سازی مسیر و تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان از محل سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌صورت نقدی و تهاتر قیر، در دستور کار قرار گرفت که بر اساس توافق صورت‌گرفته، مجموعاً یک‌هزار میلیارد تومان از این منابع طی دو ماه آینده پرداخت خواهد شد.

در بخش دیگری از توافقات، تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک سینا و ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک ملت در قالب اعتبارات ماده ۵۶ پیش‌بینی شد و پیگیری تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از طریق بانک تجارت نیز از سوی «صدیف بدری» عضو کمیسیون عمران مجلس دنبال خواهد شد؛ به این ترتیب، مجموع اعتبارات بانکی پیش‌بینی‌شده برای این پروژه به ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

همچنین با پیگیری بدری، موضوع نهایی‌سازی احداث آزادراه در مسیر جایگزین گردنه در محور اردبیل ـ سرچم به طول تقریبی ۶۰ کیلومتر نیز مطرح شد و مقرر گردید طی دو هفته آینده، سازوکار مشارکت دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها برای اجرای این طرح بررسی و پیگیری شود. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، احداث آزادراه در این مسیر از نظر فنی و اقتصادی نیز قابل توجیه ارزیابی شده است.

در ادامه این نشست، موضوع راه‌آهن اردبیل ـ پارس‌آباد مغان نیز مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی اطلاعات و مطالعات مربوط به این پروژه را به‌روزرسانی کند تا امکان درج آن در لایحه بودجه سال آینده و نهایی‌سازی مراحل بعدی آن فراهم شود.

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