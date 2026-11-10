به گزارش خبرنگار تابناک استان اردبیل «مجید کوهی» مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به وضعیت بارش‌های نیمه نخست فصل پاییز اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های فصلی انجام‌شده و بررسی اثرات احتمالی پدیده ال‌نینو بر بارش منطقه، انتظار داشتیم استان اردبیل در فصل پاییز بارش‌های مناسبی را تجربه نماید، که خوشبختانه این پیش‌بینی‌ها تاکنون محقق شده و میزان بارش استان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۵ آبان‌ماه افزایش قابل قبولی داشته است.

وی افزود: بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، متوسط بارش استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به *۶۰* میلی‌متر رسیده است؛ این در حالی است که میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته تنها ۵ میلی‌متر و میانگین بلندمدت حدود ۴۶ میلی‌متر بوده است. بنابراین، بارش‌های دریافتی استان نسبت به بلندمدت حدود *۳۰ درصد افزایش* و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان در تشریح وضعیت بارش شهرستان‌ها گفت: بیشترین افزایش بارش نسبت به بلندمدت در شهرستان‌های خلخال و انگوت با حدود ۶۰ درصد به ثبت رسیده است. همچنین شهرستان‌های بیله‌سوار با ۴۳ درصد، مشگین‌شهر با ۳۸ درصد و پارس‌آباد با ۳۴ درصد افزایش بارش مواجه بوده‌اند. در سایر شهرستان‌های استان نیز میزان افزایش بارش کمتر از ۲۰ درصد بوده و تنها در شهرستان نمین کاهش ۱۳ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت مشاهده شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: متوسط دمای استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۴.۳ درجه سلسیوس بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲.۴ درجه سلسیوس افزایش نشان می‌دهد. بیشترین افزایش دما در این مدت مربوط به شهرستان سرعین با ۳.۳ درجه سلسیوس و پس از آن شهرستان خلخال با ۲.۶ درجه سلسیوس بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود افزایش بارش‌ها، روند گرمایشی همچنان در استان تداوم دارد.

کوهی درباره چشم‌انداز بارش‌های ماه‌های آینده نیز بیان کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی فصلی، انتظار می‌رود بارش استان طی دو ماه آینده در محدوده نرمال یا نزدیک به نرمال قرار گیرد. البته پیش‌بینی‌های فصلی بیانگر روند کلی شرایط جوی هستند و به معنای تضمین وقوع بارش در زمان و مکان مشخص نیستند؛ ازاین‌رو، پایش مستمر سامانه‌های جوی و اطلاع‌رسانی به‌موقع همچنان اهمیت زیادی دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: اگرچه افزایش بارش‌های پاییزی اتفاقی امیدوارکننده است، اما نباید یک فصل پربارش را به معنای پایان خشکسالی و بهبود کامل وضعیت منابع آبی استان تلقی کرد. خشکسالی پدیده‌ای انباشتی و بلندمدت است و یک دوره بارندگی مناسب نمی‌تواند به‌تنهایی کمبودهای آبی سال‌های گذشته، افت منابع آب زیرزمینی و کسری مخازن آب را جبران کند. از سوی دیگر، با توجه به احتمال وقوع بارش‌های قابل توجه در ادامه فصل، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول ضمن حفظ آمادگی عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر، سیلاب‌های احتمالی و خسارات ناشی از بارش‌های شدید در دستور کار قرار دهند. در کنار این اقدامات، استمرار صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب باید همچنان به عنوان یک ضرورت اساسی مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

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