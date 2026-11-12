مصرف ویپ صدای خواننده را خاموش کرد

به گزارش تابناک؛ سیگارهای الکترونیکی یا ویپ که در سال‌های اخیر به‌عنوان جایگزینی برای سیگارهای معمولی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ممکن است عوارضی فراتر از آسیب‌های ریوی داشته باشند. بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد استنشاق بخار این محصولات می‌تواند به بافت‌های ظریف حنجره و تارهای صوتی آسیب برساند و حتی کیفیت صدای افراد را تغییر دهد.

این موضوع پس از آن مورد توجه قرار گرفت که «سلنا گومز» ، خواننده و بازیگر آمریکایی، اعلام کرد مصرف زیاد ویپ‌های حاوی نیکوتین صدای او را تغییر داده است. او در پیامی در اینستاگرام درباره تجربه خود گفت ترک نیکوتین بسیار دشوار است و به افرادی که به مصرف ویپ فکر می‌کنند هشدار داد که این عادت ارزش آسیب‌هایی را که به سلامتی وارد می‌کند، ندارد.

گاردین در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به نظر متخصصان بیماری‌های تنفسی، تاثیر سیگارهای الکترونیکی بر تارهای صوتی و احتمال بازگشت صدا به وضعیت طبیعی را بررسی کرده است.

بخار ویپ چگونه به تارهای صوتی آسیب می‌زند؟

به گفته متیو پیترز، استاد پزشکی تنفسی در بیمارستان دانشگاه مک‌کواری، راهی برای رساندن نیکوتین به حنجره بدون استفاده از مواد و ترکیبات آسیب‌رسان وجود ندارد؛ چه این مواد از طریق سیگار معمولی وارد بدن شوند و چه با ویپ و محصولات دخانی حرارتی.

بافت‌های دستگاه تنفسی فوقانی بسیار ظریف و حساس هستند. محصولات استنشاقی حرارت‌دیده ممکن است حاوی مواد شیمیایی سمی و ذرات بسیار ریزی باشند که به عمق دستگاه تنفسی نفوذ می‌کنند و بر تارهای صوتی واقع در حنجره اثر می‌گذارند.

سلول‌های پوششی تارهای صوتی بخشی از لایه محافظ این بافت‌ها هستند و نخستین سد دفاعی بدن در برابر عوامل خارجی به شمار می‌روند. استنشاق بخار ویپ می‌تواند به این سلول‌ها آسیب بزند و باعث جدا شدن آنها از سطح بافت شود. در نتیجه، التهاب و تورم ایجاد می‌شود؛ عارضه‌ای که ممکن است به گرفتگی صدا، بم‌تر شدن آن یا ایجاد حالت خش‌دار در صدا منجر شود.

پیتر وارک، متخصص بیماری‌های تنفسی و سخنگوی شورای ملی آسم استرالیا نیز توضیح می‌دهد که مصرف ویپ می‌تواند به غشای مخاطی دستگاه تنفسی آسیب بزند و باعث خشکی و نازک شدن آن شود. این وضعیت احتمال سرفه و مشکلات تنفسی را افزایش می‌دهد.

آیا تغییر صدا پس از ترک ویپ برطرف می‌شود؟

یکی از پرسش‌های مهم درباره عوارض ویپ این است که آیا آسیب‌های واردشده به تارهای صوتی دائمی هستند یا پس از کنار گذاشتن سیگار الکترونیکی بهبود پیدا می‌کنند.

به گفته وارک، اگرچه شواهد درباره آسیب‌های کوتاه‌مدت ویپ به دستگاه تنفسی و صدا قابل توجه است، اطلاعات علمی درباره پیامدهای بلندمدت آن هنوز کامل نیست.

برخی مطالعات در آمریکا و چین نشان داده‌اند تا یک‌سوم مصرف‌کنندگان ویپ علائم سرفه مزمن را تجربه می‌کنند. در مطالعات دیگر نیز میزان قابل توجهی از مصرف‌کنندگان از گرفتگی صدا یا اختلال در کیفیت صوتی خبر داده‌اند.

با این حال، هنوز مطالعات طولانی‌مدتی وجود ندارد که نشان دهد تغییرات صوتی ناشی از ویپ حتما دائمی هستند یا پس از ترک مصرف به‌طور کامل برطرف می‌شوند.

پیترز نیز می‌گوید شواهد موجود هنوز مشخص نمی‌کنند که احتمال بازگشت کیفیت صدا پس از کنار گذاشتن ویپ چقدر است. به بیان دیگر، ترک این محصول لزوما به معنای بازگشت فوری صدا به وضعیت قبلی نیست.

ویپ بدون نیکوتین هم به تارهای صوتی آسیب می‌زند؟

تصور رایج این است که حذف نیکوتین از سیگارهای الکترونیکی می‌تواند آنها را به محصولی بی‌خطر تبدیل کند؛ اما متخصصان چنین برداشتی را تایید نمی‌کنند.

وارک می‌گوید هنوز مشخص نیست نیکوتین به‌تنهایی تا چه اندازه در بروز این علائم نقش دارد، اما ویپ‌های بدون نیکوتین و انواع طعم‌دار نیز می‌توانند آسیب‌های مشابهی به تارهای صوتی و دستگاه تنفسی وارد کنند.

او توصیه می‌کند افراد از مصرف ویپ خودداری کنند و در صورت بروز سرفه یا گرفتگی صدا، مصرف آن را متوقف کنند. به گفته این متخصص، شواهد جدید همچنین نشان می‌دهد ویپ می‌تواند کنترل آسم را دشوارتر کند و نیاز به استفاده از داروهای استنشاقی ضدالتهاب را افزایش دهد.

پیترز نیز هشدار می‌دهد که دامنه عوارض سیگارهای الکترونیکی ممکن است فراتر از مشکلات تنفسی باشد و اختلال در عملکرد سیستم ایمنی و افزایش موارد ذات‌الریه نیز از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده در این زمینه است.

به این ترتیب، اگرچه هنوز درباره دائمی بودن تغییرات صدا در مصرف‌کنندگان ویپ پاسخ قطعی وجود ندارد، شواهد موجود نشان می‌دهد سیگارهای الکترونیکی را نمی‌توان محصولاتی بی‌ضرر برای دستگاه تنفسی و تارهای صوتی دانست.

منبع: خبرآنلاین



