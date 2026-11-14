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حجت کریمی از مدیرعاملی تراکتور استعفا کرد

سید حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور با ارائه نامه‌ای به هیأت مدیره، کناره‌گیری خود از سمت مدیرعاملی این باشگاه را اعلام کرد.

کد خبر: 4201868تاریخ انتشار: 288 بازدید

حجت کریمی
به گزارش تابناک، حجت کریمی، مدیرعامل تراکتور با ارائه نامه‌ای به هیئت‌مدیره، از سمتش کناره‌گیری کرد.

 متن استعفانامه سید حجت کریمی به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

خدمت در باشگاه بزرگ تراکتور و در کنار مردم شریف و هم‌زبانان عزیزم در خطه آذربایجان، افتخاری ارزشمند و تجربه‌ای فراموش‌نشدنی برای من بود.

در مدت حضورم در این باشگاه، تمام تلاش خود را به کار گرفتم تا مجموعه تراکتور در مسیر موفقیت حرکت کند و از اهداف و برنامه‌های خود فاصله نگیرد. در این مسیر، با همراهی و همکاری تمامی ارکان باشگاه، شبانه‌روز و با تمام توان برای اعتلای نام تراکتور تلاش کردیم.

بر خود لازم می‌دانم از حمایت‌های بی‌دریغ حاج آقا زنوزی، مالک محترم باشگاه، که همواره همچون برادری بزرگ‌تر مایه دلگرمی و قوت قلب من بودند، صمیمانه قدردانی کنم.

اکنون با توجه به برخی مشکلات شخصی و به دلیل فراهم نبودن امکان حضور مستمر در تبریز، ناگزیر از ادامه مسئولیت در این باشگاه بزرگ کناره‌گیری می‌کنم و کناره‌گیری خود را از سمت مدیرعاملی تقدیم هیأت‌مدیره محترم می‌نمایم.

از مالک محترم باشگاه، اعضای محترم هیأت‌مدیره، اعضای تیم، کارکنان و تمامی هواداران پرشور تراکتور که در این مدت همراه و پشتیبان من بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

همچنین قدردان همراهی و حمایت مسئولان استانی، به‌ویژه جناب آقای دکتر داوری و مجموعه انتظامی و تمامی عزیزانی هستم که در این مسیر یار و همراه ما بودند.

حضور در خطه پرافتخار آذربایجان و خدمت به مردم شریف این دیار، همواره برای من مایه افتخار خواهد بود. اگرچه از مسئولیت اجرایی در باشگاه تراکتور جدا می‌شوم، اما همچنان در کنار این تیم خواهم بود و همچون گذشته، با قلبی سرشار از علاقه، هوادار تراکتور باقی می‌مانم.

برای باشگاه بزرگ تراکتور، مجموعه مدیریتی، بازیکنان و هواداران وفادارش آرزوی سربلندی و موفقیت دارم.

سید حجت کریمی

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تراکتورمدیرعاملاستعفاتیم تراکتورحجت کریمی

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