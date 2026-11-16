سوپراستار ۵۰ ساله باز هم خبرساز شد

به گزارش تابناک؛ تصویری تازه از محمدرضا گلزار، بازیگر ۴۹ ساله سینمای ایران، با استایلی متفاوت منتشر شده که توجه کاربران را به ظاهر و انتخاب‌های پوششی او جلب کرده است.