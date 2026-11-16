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سوپراستار ۵۰ ساله باز هم خبرساز شد
محمدرضا گلزار در آستانه ۵۰ سالگی همچنان با استایلهای متفاوت خبرساز میشود؛ تصویر جدید این بازیگر مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
به گزارش تابناک؛ تصویری تازه از محمدرضا گلزار، بازیگر ۴۹ ساله سینمای ایران، با استایلی متفاوت منتشر شده که توجه کاربران را به ظاهر و انتخابهای پوششی او جلب کرده است.
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