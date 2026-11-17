گاهی یک کیسه خرید ساده کافی است تا آرامش خانه به هم بریزد، اختلاف بر سر هزینه‌ها و شیوه خرج کردن پول، می‌تواند به دلخوری‌های عمیق تبدیل شود.

به گزارش تابناک؛ دعوا در خانه‌هایی که به ظاهر آرام هستند، همیشه با فریاد شروع نمی‌شود؛ گاهی شروعش، صدایِ خش‌خشِ کیسه‌ی خریدی است که روی میزِ ناهارخوری قرار می‌گیرد.

شما با ذوقِ یک خریدِ کوچک وارد خانه می‌شوید، اما نگاهِ همسرتان مثل یک رادارِ حساس، روی قیمت و ضرورتِ آن زوم می‌کند؛ و بعد، سؤالی که مثل پتک فرود می‌آید: «باز هم خرید کردی؟ واقعاً لازم بود تو این وضعیت، پولت رو این‌طوری دور بریزی؟!»

این شروعِ یک «جنگ جهانیِ خانگی» است. بحث از فاکتور خرید، ناگهان به زخم‌های کهنه‌ی زندگی می‌کشد: «تو خسیسی!» در برابرِ «تو بی‌ملاحظه‌ای!» قرار می‌گیرد و دعوا شروع می‌شود!

معصومه حاتمی، روان‌شناس و زوج‌درمانگر، پرده از یک واقعیت پنهان در زندگی‌های مشترک برمی‌دارد و می‌گوید: «باورتان می‌شود گاهی در اتاق درمان با زوج‌هایی مواجه می‌شویم که مشکلات عاطفی متعددی دارند؛ نسبت به یکدیگر عصبی هستند، اعتماد ندارند، احساس دوست‌داشتن در رابطه‌شان کمرنگ شده و حتی رابطه زناشویی آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ اما وقتی موضوع را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم ریشه بسیاری از این مشکلات به مسائل مالی برمی‌گردد.»

چرا زبان دخل‌وخرج‌مان یکی نیست؟

اختلافات مالی در خانه همیشه به خاطر بی‌پولی نیست؛ بخش بزرگی از آن به تفاوت دنیای آدم‌ها برمی‌گردد.

حاتمی با اشاره به مثال‌های ملموسی از این دست تعارضات توضیح می‌دهد:«برای مثال، یکی از زوجین می‌خواهد برای آینده پس‌انداز کند، چون نیاز به امنیت مالی بالایی دارد و نگران آینده است؛ اما همسرش معتقد است باید از زندگی امروز لذت برد و بیش از اندازه نگران آینده نبود. در مثالی دیگر، یکی از زوجین خرید یک وسیله جدید را ضروری می‌اند، اما دیگری آن را غیرضروری تلقی می‌کند. گاهی نیز یکی از زوجین از اینکه همسرش درباره تمام مخارج سؤال می‌کند، احساس ناراحتی دارد؛ درحالی‌که طرف مقابل می‌گوید هدفش فقط این است که دخل‌وخرج زندگی از کنترل خارج نشود.»

اسکناس‌ها نقاب دارند؛ واقعاً سر چه چیزی می‌جنگیم؟

اما ماجرا به همین سادگی‌ها نیست. کارت‌های بانکی، اجاره‌خانه‌ها و فاکتور‌های خرید، فقط نوک کوه یخ هستند.

این زوج‌درمانگر تأکید می‌کند: «در ظاهر ممکن است تصور کنیم اختلاف این زوج‌ها فقط بر سر پول است؛ اما در واقع پشت این اختلاف‌ها نیاز‌های متفاوتی مانند امنیت، آزادی، استقلال، آرامش و اطمینان از آینده وجود دارد.»

او با اشاره به این‌که نباید چشمان‌مان را روی واقعیت‌های سخت جامعه ببندیم، یادآور می‌شود:«البته درآمد، بدهی، هزینه‌های زندگی، اجاره‌خانه و شرایط واقعی اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت. مدیریت مالی خوب به‌تنهایی مشکلات اقتصادی را از بین نمی‌برد؛ اما می‌تواند از تبدیل بسیاری از فشار‌های مالی به تعارض‌های فرساینده جلوگیری کند.»

رمزگشایی از حساب‌های بانکی با عینک روان‌شناسی

چرا همسرمان دست‌به‌جیب است یا برعکس، بیش از حد حسابگر؟

معصومه حاتمی پاسخ این سوال را در لایه‌های روانی جست‌و‌جو می‌کند:«در روان‌شناسی، یکی از نکات مهم این است که رفتار مالی افراد همیشه فقط به درآمد و محاسبات اقتصادی مربوط نیست؛ بلکه تجربه‌های گذشته، هیجان‌ها و باور‌های شخصی نیز بر تصمیم‌های مالی تأثیر می‌گذارند. برای مثال، ممکن است فردی به دلیل نیاز بالای خود به امنیت، دائماً نگران پس‌انداز و آینده باشد؛ درحالی‌که همسرش بیشتر به آزادی و لذت بردن از لحظه حال اهمیت بدهد.»

به جای انگ زدن، نیاز پنهانش را پیدا کنید

این روان‌شناس برای خروج از این چرخه باطل و نجات پیوند عاطفی، یک فرمول کاربردی و مهارتی ارائه می‌دهد: «بنابراین، برای حل اختلافات مالی باید به نیاز‌های روان‌شناختی پشت رفتار افراد توجه کنیم، نه اینکه صرفاً رفتار مالی آنها را قضاوت کنیم.»

منبع: فارس