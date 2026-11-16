گروه استان‌‎ها - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی و دسترسی آسان همه اقشار جامعه به خدمات کتابخانه‌ای، از برنامه‌ریزی برای توسعه کتابخانه‌های سیار، تجهیز و به‌روزرسانی کتابخانه‌ها و تسریع در راه‌اندازی کتابخانه مرکزی کرمانشاه با حمایت استاندار خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «پریسا محمدی» مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، در جریان بازدید« منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه از اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار از مجموعه کتابخانه‌های عمومی، تحقق عدالت فرهنگی و گسترش دسترسی عموم مردم به خدمات کتابخانه‌ای را از مهم‌ترین اهداف این مجموعه عنوان کرد.



وی با اشاره به رسالت کتابخانه‌های عمومی در ارائه خدمات فرهنگی به اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی متعلق به همه مردم هستند و همین مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند تا خدماتی در شأن مردم فرهنگ‌دوست کرمانشاه ارائه دهیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با قدردانی از حمایت‌های استاندار در توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای افزود: امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، هرچه زودتر شاهد افتتاح کتابخانه مرکزی کرمانشاه باشیم؛ مجموعه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و گسترش خدمات کتابخوانی در استان ایفا کند.

وی یکی از اقدامات پیش‌بینی‌شده برای توسعه خدمات کتابخانه‌ای را خرید و راه‌اندازی کتابخانه سیار در شهر کرمانشاه عنوان کرد و گفت: با دستور و حمایت استاندار، تأمین یک دستگاه خودروی کتابخانه سیار در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با تداوم این همراهی و اجرای تفاهم‌نامه امضاشده، امکان خرید خودروهای بیشتری برای ارائه خدمات به مناطق محروم و کم‌برخوردار فراهم شود.

محمدی تأکید کرد: کتابخانه‌های سیار بستر مناسبی برای رساندن کتاب به دست مردم در مناطقی هستند که دسترسی آسانی به کتابخانه‌های ثابت ندارند و توسعه این ظرفیت می‌تواند گام مؤثری در تحقق عدالت فرهنگی و بهره‌مندی همه مردم از خدمات کتاب و کتابخوانی باشد.

وی همچنین خواستار مشارکت جدی شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در حمایت از کتابخانه‌های عمومی شد و اظهار کرد: نوسازی و بهسازی کتابخانه‌ها، به‌روزرسانی تجهیزات و تأمین منابع مطالعاتی جدید از نیازهای این مجموعه است و هر دستگاه یا نهادی که بتواند در این زمینه مشارکت کند، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگ مطالعه داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه های استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ اهدای کتاب خاطرنشان کرد: موضوع اهدای کتاب نیز با جدیت دنبال می‌شود و امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی، خیران و علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ، منابع کتابخانه‌های عمومی غنی‌تر شود و امکان دسترسی مردم به کتاب‌های متنوع و روزآمد فراهم آید.

وی در پایان با اعلام آمادگی مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی گفت: تمام ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در شهرها و شهرستان‌های استان برای پیشبرد اهداف توسعه فرهنگی و اجرای برنامه‌های مورد نیاز جامعه در اختیار دستگاه‌ها و فعالان فرهنگی قرار دارد.

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