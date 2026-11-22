



به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،در پی میانجیگری مؤثر و تلاش‌های مستمر صلح‌یار محترم، جناب آقای ابراهیم ابوالفتحی، اختلاف و نزاع میان دو طایفه در منطقه جلالوند کرمانشاه که در جریان آن یک نفر بر اثر درگیری مسلحانه مجروح و از ناحیه پا دچار قطع عضو شده بود، با گذشت، مدارا و توافق طرفین به صلح و سازش انجامید.



بر اساس گزارش واصله در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸، این اختلاف که از پیامدهای یک درگیری مسلحانه میان دو طایفه در منطقه جلالوند ناشی شده بود، با پیگیری‌های دلسوزانه و مساعی اصلاحی صلح‌یار یادشده و همکاری و همراهی بزرگان و معتمدان محلی، در شعبه ۲۷ شورای حل اختلاف مستقر در مجتمع شهید بهشتی کرمانشاه، به توافق و سازش قطعی میان طرفین منتهی شد.

اهمیت این سازش زمانی دوچندان می‌شود که با توجه به شرایط اجتماعی و معیشتی منطقه و هم‌زمانی آن با فصل برداشت محصولات کشاورزی، تداوم اختلاف و احتمال بروز اقدامات تلافی‌جویانه و انتقام‌جویانه میان دو طایفه می‌توانست آرامش و امنیت اجتماعی منطقه را با مخاطره مواجه سازد. در چنین شرایطی، ورود مسئولانه و به‌موقع صلح‌یار و بهره‌گیری از ظرفیت بزرگان و ریش‌سفیدان منطقه، نقشی تعیین‌کننده در مهار تنش، جلوگیری از گسترش اختلاف و بازگرداندن آرامش و همدلی به روابط میان طرفین ایفا کرد.

نکته برجسته و درخور توجه در این اقدام اصلاحی آن است که این سازش، با تلاش و پیگیری‌های مستمر و جلب رضایت و همراهی طرفین، بدون تشکیل پرونده قضایی، بدون ارجاع موضوع به دادسرا و بدون مطالبه یا دریافت دیه محقق شد؛ دستاوردی ارزشمند که جلوه‌ای روشن از ظرفیت‌های مردمی صلح و سازش و نقش مؤثر میانجیگری در پیشگیری از گسترش اختلافات و کاهش پیامدهای اجتماعی و قضایی منازعات به شمار می‌رود.

این اقدام خداپسندانه، بار دیگر نشان داد که گاه یک گفت‌وگوی خیرخواهانه، وساطت دلسوزانه و ورود حکیمانه معتمدان و مصلحان اجتماعی می‌تواند از گسترش کینه‌ها و شکل‌گیری چرخه‌ای از خشونت و انتقام جلوگیری کند و به جای تقابل و خصومت، مسیر تفاهم، گذشت و همزیستی مسالمت‌آمیز را پیش روی افراد و خانواده‌ها قرار دهد.

بی‌تردید، صلح و سازش در چنین اختلافات حساسی، فراتر از پایان دادن به یک منازعه فردی یا طایفه‌ای، اقدامی مؤثر در پاسداشت امنیت اجتماعی، تحکیم پیوندهای انسانی و صیانت از آرامش عمومی جامعه است؛ مسیری ارزشمند که با ترویج فرهنگ گذشت، مدارا و اصلاح ذات‌البین، می‌تواند زمینه‌ساز جامعه‌ای برخوردار از آرامش، اعتماد و همبستگی بیشتر باشد.

گفتنی است،روابط عمومی و امور فرهنگی معاونت حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه، ضمن ارج نهادن به تلاش‌های ارزشمند ابراهیم ابوالفتحی، صلح‌یار منطقه، و همراهی بزرگان و معتمدان محلی، این اقدام خداپسندانه را جلوه‌ای شایسته از فرهنگ والای اصلاح ذات‌البین و تحقق آموزه قرآنی «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ» می‌داند.

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