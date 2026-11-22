گروه استان‌‎ها - امام جمعه سرپل‌ذهاب با تأکید بر اینکه بسیج فراتر از یک عنوان تشکیلاتی و سازمانی است، ولایت‌پذیری و آمادگی برای خدمت در مسیر دین خدا را دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی دانست و گفت: روحیه بسیجی باید در رفتار و مسئولیت‌پذیری همه اقشار جامعه نمود پیدا کند.





حجت‌الاسلام والمسلمین «حسین سلیمی»، امام جمعه سرپل‌ذهاب در گفت وگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،من گرامیداشت هفته بسیج ،اظهار کرد: بسیج را نمی‌توان صرفاً در عضویت سازمانی یا پوشیدن لباس بسیجی خلاصه کرد،ویت واقعی بسیجی در میزان پایبندی او به ولایت و وفاداری عملی به عهدی است که با ولی خدا بسته است.

وی با اشاره به دوراندیشی امام خمینی(ره) در تشکیل بسیج افزود: امام راحل با تأسیس این نهاد، ظرفیت بزرگی را برای صیانت از ارزش‌های انقلاب و حرکت در مسیر آرمان‌های الهی فراهم کردند.

امام جمعه سرپل ذهاب در ادامه، خدمتگزاری و یاری دین خدا را از دیگر ارکان تفکر بسیجی عنوان کرد و گفت: بسیجی باید در هر عرصه‌ای که نیاز به حضور و همراهی وجود دارد، نقش‌آفرین باشد؛ چراکه فلسفه این فرهنگ، کمک به پیشبرد امور و پذیرفتن مسئولیت است، نه ایجاد بار و هزینه برای دیگران.

وی با اشاره به اینکه روحیه بسیجی مختص قشر یا جایگاه خاصی نیست، تصریح کرد: هر فردی در هر موقعیت اجتماعی و شغلی می‌تواند با انجام درست وظایف خود، در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌ها حرکت کند.

حجت الاسلام سلیمی همچنین بصیرت را لازمه حرکت در مسیر ولایت دانست و خاطرنشان کرد: ایمان بدون آگاهی و شناخت کافی نمی‌تواند انسان را در برابر انحرافات مصون نگه دارد؛ بنابراین بسیجیان باید ضمن حفظ هوشیاری، با شناخت دقیق شرایط، از آرمان‌های دینی و انقلابی دفاع کنند.

وی با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه توانمندی‌های دفاعی و موشکی، اظهار کرد: خودباوری، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و روحیه تلاش و مجاهدت از عوامل مهم دستیابی کشور به پیشرفت‌های چشمگیر بوده است.

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