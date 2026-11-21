گروه استان‌‎ها - مدیر دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه از آغاز فرآیند جمع‌آوری اسناد و خاطرات خادمان و ایثارگرانی خبر داد که در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ در بازسازی شهر هویزه مشارکت داشته‌اند و از آنان خواست برای ثبت این روایت‌های تاریخی تا دهم آذرماه اقدام کنند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، بخشی از تاریخ دفاع مقدس تنها در میدان‌های نبرد رقم نخورده، بلکه در عرصه بازسازی، خدمت‌رسانی و بازگرداندن امید به شهرهای آسیب‌دیده از جنگ نیز شکل گرفته است؛ بازسازی شهر هویزه به همت آستان قدس رضوی یکی از جلوه‌های ماندگار این حرکت جهادی است که اکنون برای ثبت و صیانت از اسناد و خاطرات آن فراخوان داده شده است.



«احمد رجبی»، مدیر دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه، با اشاره به این موضوع اظهار کرد: آستان قدس رضوی در راستای تکمیل پرونده‌های تاریخی و گردآوری مستندات مربوط به خدمات و مجاهدت‌های دوران دفاع مقدس، از تمامی افرادی که در فاصله سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ در بازسازی شهر هویزه حضور داشته‌اند، دعوت کرده است خاطرات و سوابق خود را ثبت کنند.

وی افزود: این فراخوان شامل خادمان، ایثارگران و افرادی است که در آن مقطع تاریخی به هر شکل در روند بازسازی هویزه مشارکت داشته‌اند و ثبت روایت‌های آنان می‌تواند به روشن‌تر شدن ابعاد این حرکت ارزشمند کمک کند.

مدیر دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه معنوی این اقدام گفت: بازسازی هویزه پس از تخریب گسترده این شهر در جریان تجاوز رژیم بعث عراق، با کسب اجازه از حضرت امام خمینی(ره) و مشارکت ارادتمندان حضرت امام رضا(ع) آغاز شد و به الگویی از همبستگی، ایمان و خدمت جهادی تبدیل شد.

وی با بیان اینکه مردم این استان همواره در عرصه‌های مختلف ارادت خود را به امام هشتم(ع) نشان داده‌اند، افزود: حضور مردم کرمانشاه در عرصه‌های ایثار و خدمت طی سال‌های دفاع مقدس، بخشی از هویت تاریخی و انقلابی این دیار است و خاطرات خادمان مشارکت‌کننده در بازسازی هویزه نیز باید برای آیندگان حفظ شود.

رجبی از هم‌استانی‌هایی که در این حرکت تاریخی حضور داشته‌اند خواست فرصت ثبت خاطرات و مستندات خود را از دست ندهند و گفت: علاقه‌مندان تا دهم آذرماه فرصت دارند با مراجعه به نشانی اینترنتی hr.razavi.ir/hoveyzeh و تکمیل فرم‌های مربوط، اطلاعات، سوابق و خاطرات خود را به ثبت برسانند.

وی در پایان تأکید کرد: ثبت این روایت‌ها تنها جمع‌آوری چند سند تاریخی نیست، بلکه اقدامی برای پاسداشت مجاهدت انسان‌هایی است که با روحیه اخلاص و مسئولیت‌پذیری، خدمت به مردم را در روزهای دشوار دفاع مقدس سرلوحه کار خود قرار دادند؛ خاطراتی که حفظ آن‌ها می‌تواند چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر ایثار و خدمتگزاری باشد.