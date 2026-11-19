به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل، سرهنگ «امیر رضاپور» معاون وظیفه عمومی استان اردبیل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ اعزام به خدمت به تاریخ آذر ماه سال ۱۴۰۵دریافت کرده اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکزآموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

وی افزود: مشمولان اعزامی می‌بایست از تاریخ یکم تا چهارم آذرماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل و مرکز آموزش که برای آنان تعیین شده است، مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی استان اردبیل افزود: مشمولان می‌بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که از طریق مخابرات استان‌ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

سرهنگ رضاپور همچنین گفت: عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.