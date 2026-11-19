قیمت دلار در بازار تهران بار دیگر صعودی شد و در آخرین روز هفته به بیش از ۲۶۹ هزار تومان رسید؛ هم‌زمان، یورو و درهم نیز با افزایش نرخ معامله شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در آخرین روز هفته با افزایش نسبی نرخ دلار و برخی ارزهای پرتقاضا همراه شد. بررسی‌های میدانی از بازار تهران نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا امروز به رقم ۲۶۹۹۰۰ تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با روز گذشته، بیش از ۳ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.

در همین حال، قیمت یورو نیز در بازار آزاد با رشد حدود ۴ هزار تومانی نسبت به روز قبل، به ۲۹۷ هزار تومان رسیده است. فعالان بازار می‌گویند افزایش نرخ ارز در معاملات امروز، بیشتر در نمادهای اصلی بازار از جمله دلار، یورو و درهم امارات قابل مشاهده بوده و همین موضوع جهت عمومی قیمت‌ها را صعودی کرده است.

قیمت درهم، پوند، لیر و دلار کانادا چند شد؟

بر اساس نرخ‌های مشاهده‌شده در کف بازار ارز، هر درهم امارات امروز ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است که نسبت به روز چهارشنبه، رشد ۹۰۰ تومانی دارد. همچنین قیمت هر پوند انگلیس به ۳۵۵ هزار تومان رسیده است.

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در میان سایر ارزها نیز، هر لیر ترکیه در بازار تهران ۵ هزار و ۳۵۰ تومان قیمت خورده و هر دلار کانادا نیز با نرخ ۱۸۸ هزار تومان معامله شده است. این ارقام نشان می‌دهد بازار ارز در پایان هفته با روندی افزایشی روبرو شده و فاصله قیمتی برخی ارزها نسبت به روز قبل بیشتر شده است.

تغییر نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز

هم‌زمان با تحولات بازار آزاد، نرخ حواله‌ها در مرکز مبادله ارز و طلا نیز با تغییراتی همراه بوده است. امروز نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز به ۱۹۱ هزار و ۸۹۰ تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۳۸۳ تومان افزایش دارد.

همچنین نرخ فروش حواله دلار آمریکا با رشد ۳۸۶ تومانی، به رقم ۱۹۳ هزار و ۶۳۲ تومان رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد نرخ حواله دلار نیز همسو با فضای افزایشی بازار آزاد، مسیر صعودی را تجربه کرده است.

افت حواله یورو و رشد حواله درهم

در مقابل، نرخ حواله یورو امروز کاهشی شد. نرخ خرید حواله یورو به ۲۱۰ هزار و ۴۶۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ۵۱۶ تومان کاهش یافته است. نرخ فروش حواله یورو نیز با افت ۵۲۰ تومانی، ۲۱۲ هزار و ۳۷۶ تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، نرخ خرید حواله درهم امارات با افزایش ۱۰۴ تومانی به ۵۲ هزار و ۲۵۰ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشد ۱۰۶ تومانی، ۵۲ هزار و ۷۲۵ تومان ثبت شد.