رئیس‌جمهور پزشکیان بر مبنای سیاست همیشگی خود که از وارد کردن دولت به دعواها پرهیز دارد، این نکته را با صراحت به زبان آورد و در مورد بی‌انصافی‌ها و بی‌مهری‌هائی که نسبت به دولت چهاردهم می‌شود گفت دولت را وارد دعواها نخواهیم کرد.

به گزارش تابناک؛ این روش رئیس‌جمهور پزشکیان در دو سال و چند ماهی که از عمر دولتش می‌گذرد در حفاظت از کشور و جلوگیری از تشدید منازعات سیاسی بسیار مؤثر بود. او در مقاطع مختلف با افراد و جمع‌های سیاسی با سلایق گوناگون گفتگو کرد و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از به وجود آمدن منازعات سیاسی میان دولت و جمع‌هائی که درصدد ایجاد تشنج هستند صرف کرد.

این، یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور پزشکیان بود که در عمل نیز به آن پای‌بندی نشان داد و علیرغم بی‌مهری‌هائی که به او شد اجازه نداد دولت درگیر منازعات سیاسی شود. این شیوه پسندیده باید برای آیندگان الگو باشد و از این طریق کشور از درگیری‌های لفظی مصون بماند و امکانات، وقت و نیروها صرف منازعات بیهوده نشوند.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی



