روزنامه جمهوری اسلامی
قدردانی یک روزنامه از خویشتنداری پزشکیان در سیاست
رئیسجمهور پزشکیان بر مبنای سیاست همیشگی خود که از وارد کردن دولت به دعواها پرهیز دارد، این نکته را با صراحت به زبان آورد و در مورد بیانصافیها و بیمهریهائی که نسبت به دولت چهاردهم میشود گفت دولت را وارد دعواها نخواهیم کرد.
به گزارش تابناک؛ این روش رئیسجمهور پزشکیان در دو سال و چند ماهی که از عمر دولتش میگذرد در حفاظت از کشور و جلوگیری از تشدید منازعات سیاسی بسیار مؤثر بود. او در مقاطع مختلف با افراد و جمعهای سیاسی با سلایق گوناگون گفتگو کرد و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از به وجود آمدن منازعات سیاسی میان دولت و جمعهائی که درصدد ایجاد تشنج هستند صرف کرد.
این، یکی از وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور پزشکیان بود که در عمل نیز به آن پایبندی نشان داد و علیرغم بیمهریهائی که به او شد اجازه نداد دولت درگیر منازعات سیاسی شود. این شیوه پسندیده باید برای آیندگان الگو باشد و از این طریق کشور از درگیریهای لفظی مصون بماند و امکانات، وقت و نیروها صرف منازعات بیهوده نشوند.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
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نظرات بینندگان
با وجود همه ی کاستی های دولت ولی انصافا درست گفتن اولین باره که رییس جمهوری از همه ی سلایق استفاده میکنه وخودشو از حاشیه و تفرقه دور میکنه کمک بسیاری در حفظ وحدت کشور انجام میده یادمون نره که کشور در سخت ترین شرایط تاریخ خودشه باید انتقاد کرد ولی واقعیت رو هم گفت و قدردانی کرد
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